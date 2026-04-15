Украинцы смогут получать в ПриватБанке переводы Western Union с кэшбеком: какие суммы и условия

кэшбек, ПриватБанк, переводы
Украинцы смогут получать в ПриватБанке переводы Western Union с кэшбеком / ПриватБанк

В Украине стартовала программа лояльности для пользователей системы денежных переводов Western Union. С 10 апреля по 10 августа 2026 года клиенты ПриватБанка, использующие карты Mastercard, имеют возможность получить дополнительные выплаты в форме кэшбека. Суммы вознаграждений составляют 350 грн, 3500 грн или 35 000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Условия и правила начисления

Программа распространяется на операции по получению или отправке переводов через Western Union. Для участия необходимо выполнить следующие условия:

  • сумма перевода должна составлять от 1000 грн или соответствующий эквивалент в иностранной валюте;
  • операция должна быть проведена с использованием карты Mastercard от ПриватБанка;
  • ежемесячно банк выбирает 444 победителя среди всех участников.

Специальная регистрация для участия в акции не предусмотрена, поскольку каждый перевод, отвечающий критериям, привлекается к розыгрышу автоматически. Сервис Western Union в банке работает с тремя валютами: гривна, доллар и евро.

Способы совершения операций

Клиенты могут воспользоваться любым удобным каналом обслуживания:

  • мобильное приложение или вебверсия Приват24;
  • терминалы самообслуживания и банкоматы сети;
  • контакт-центр (номер 3700) или онлайн-чат в приложении;
  • физические отделения банка

Напомним, в Приват24 появилась возможность покупать билеты на железнодорожные рейсы внутри стран Европы и между ними. Новый сервис ориентирован прежде всего на украинцев, которые из-за войны войны оказались за границей или часто путешествуют.

Автор:
Татьяна Ковальчук
