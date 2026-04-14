ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис: теперь билеты на железные дороги Европы доступны в Приват24

Билеты на железные дороги Европы доступны в Приват24. / ПриватБанк

В Приват24 появилась возможность покупать билеты на железнодорожные рейсы внутри стран Европы и между ними. Новый сервис ориентирован прежде всего на украинцев, которые из-за войны войны оказались за границей или часто путешествуют.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Услуга включает железнодорожное сообщение в таких странах: Италия, Швейцария, Испания, Польша, Германия, Словакия, Чехия и Австрия. Система также позволяет бронировать места на рейсы, соединяющие европейские столицы, включая маршруты Варшава – Прага или Вена – Варшава.

Сервис разработан для упрощения процесса поездок. Раньше пассажирам приходилось пользоваться иностранными ресурсами и изучать правила разных перевозчиков на языке оригинала.

В обновленном разделе "Транспорт" процесс оформления проходит на украинском языке. Оплата производится с банковской карты. Пользователям предоставляется круглосуточная поддержка банка. Кроме мобильного приложения услуга доступна на официальном сайте ПриватБанка.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк упростил доступ к мобильной связи. У Приват24 появилась возможность купить цифровую SIM-карту (eSIM) любого украинского оператора без визита в магазин.

Автор:
Татьяна Ковальчук