ПриватБанк запустил новый онлайн-сервис: теперь билеты на железные дороги Европы доступны в Приват24
В Приват24 появилась возможность покупать билеты на железнодорожные рейсы внутри стран Европы и между ними. Новый сервис ориентирован прежде всего на украинцев, которые из-за войны войны оказались за границей или часто путешествуют.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Услуга включает железнодорожное сообщение в таких странах: Италия, Швейцария, Испания, Польша, Германия, Словакия, Чехия и Австрия. Система также позволяет бронировать места на рейсы, соединяющие европейские столицы, включая маршруты Варшава – Прага или Вена – Варшава.
Сервис разработан для упрощения процесса поездок. Раньше пассажирам приходилось пользоваться иностранными ресурсами и изучать правила разных перевозчиков на языке оригинала.
В обновленном разделе "Транспорт" процесс оформления проходит на украинском языке. Оплата производится с банковской карты. Пользователям предоставляется круглосуточная поддержка банка. Кроме мобильного приложения услуга доступна на официальном сайте ПриватБанка.
Ранее сообщалось, что ПриватБанк упростил доступ к мобильной связи. У Приват24 появилась возможность купить цифровую SIM-карту (eSIM) любого украинского оператора без визита в магазин.