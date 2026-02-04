ПриватБанк запустил продажу eSIM украинских мобильных операторов в Приват24

ПриватБанк упростил доступ к мобильной связи. У Приват24 появилась возможность купить цифровую SIM-карту (eSIM) любого украинского оператора без визита в магазин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба банка.

Теперь в Приват24 можно подключить eSIM от "Киевстар", Vodafone или lifecell. Использование eSIM гарантирует бесперебойную связь даже при потере или повреждении физической карты.

Как подключить

Перед оформлением гаджет должен поддерживать технологию eSIM. Процесс покупки максимально автоматизирован, в частности следует:

перейти в сервис eSIM;

выбрать оператора и доступный тариф;

оплатить картой и получить QR-код на электронную почту, чтобы активировать eSIM на смартфоне.

О eSIM

eSIM (embedded SIM) — это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая, но встроенная непосредственно в устройство и активируется программно — без необходимости вставлять карту в слот.

Технология позволяет хранить до 5 виртуальных номеров одновременно и легко переключаться между ними. Это особенно актуально в случаях, когда физический слот занят или возникла необходимость дополнительного номера для безопасности или работы.

В отличие от обычной карты, виртуальную SIM невозможно извлечь или заменить в случае кражи или потери телефона.

Напомним, ПриватБанк продлил бесплатную доставку платежных карт по Украине и за границу до конца 2026 года. Клиенты могут заказать новую или перевыпустить действующую карточку через Приват24 и получить ее без оплаты доставки более чем в 60 странах мира.