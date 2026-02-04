Запланована подія 2

"Київстар", Vodafone та lifecell у вашому Приват24: як працює нова послуга

смартфон
Приват24 запустив продаж цифрових eSIM / Depositphotos

ПриватБанк спростив доступ до мобільного зв’язку. В Приват24 з’явилася можливість миттєво купити цифрову SIM-картку (eSIM) будь-якого українського оператора без візиту в магазин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Відтепер у Приват24 можна підключити eSIM від "Київстар", Vodafone або lifecell за лічені хвилини. Використання eSIM гарантує безперебійний зв’язок навіть у разі втрати чи пошкодження фізичної картки.

Як підключити

Перед оформленням переконайтеся, що ваш гаджет підтримує технологію eSIM. Процес купівлі максимально автоматизований:

  • Перейти у сервіс eSIM;
  • Вибрати оператора та доступний тариф;
  • Оплатити карткою та отримати QR-код на електронну пошту щоб активувати eSIM на смартфоні.

Що таке eSIM і чому це зручно

eSIM (embedded SIM) — це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична, але вбудована безпосередньо в пристрій і активується програмно — без потреби вставляти картку в слот.

Технологія дозволяє зберігати до 5 віртуальних номерів одночасно та легко перемикатися між ними. Це особливо актуально у випадках, коли фізичний слот зайнятий або виникла потреба в додатковому номері для безпеки чи роботи.

На відміну від звичайної картки, віртуальну SIM неможливо витягнути або підмінити у разі крадіжки чи втрати телефону.

Фото 2 — "Київстар", Vodafone та lifecell у вашому Приват24: як працює нова послуга

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку платіжних карток по Україні та за кордон до кінця 2026 року. Клієнти можуть замовити нову або перевипустити чинну картку через Приват24 і отримати її без оплати доставки в понад 60 країнах світу.

Автор:
Тетяна Бесараб