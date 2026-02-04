"Київстар", Vodafone та lifecell у вашому Приват24: як працює нова послуга

ПриватБанк спростив доступ до мобільного зв’язку. В Приват24 з’явилася можливість миттєво купити цифрову SIM-картку (eSIM) будь-якого українського оператора без візиту в магазин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

Відтепер у Приват24 можна підключити eSIM від "Київстар", Vodafone або lifecell за лічені хвилини. Використання eSIM гарантує безперебійний зв’язок навіть у разі втрати чи пошкодження фізичної картки.

Як підключити

Перед оформленням переконайтеся, що ваш гаджет підтримує технологію eSIM. Процес купівлі максимально автоматизований:

Перейти у сервіс eSIM;

Вибрати оператора та доступний тариф;

Оплатити карткою та отримати QR-код на електронну пошту щоб активувати eSIM на смартфоні.

Що таке eSIM і чому це зручно

eSIM (embedded SIM) — це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична, але вбудована безпосередньо в пристрій і активується програмно — без потреби вставляти картку в слот.

Технологія дозволяє зберігати до 5 віртуальних номерів одночасно та легко перемикатися між ними. Це особливо актуально у випадках, коли фізичний слот зайнятий або виникла потреба в додатковому номері для безпеки чи роботи.

На відміну від звичайної картки, віртуальну SIM неможливо витягнути або підмінити у разі крадіжки чи втрати телефону.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку платіжних карток по Україні та за кордон до кінця 2026 року. Клієнти можуть замовити нову або перевипустити чинну картку через Приват24 і отримати її без оплати доставки в понад 60 країнах світу.