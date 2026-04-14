ПриватБанк запустив новий онлайн-сервіс: тепер квитки на залізниці Європи доступні у Приват24

У застосунку Приват24 з'явилася можливість купувати квитки на залізничні рейси всередині країн Європи та між ними. Новий сервіс орієнтований насамперед на українців, які через війну опинилися за кордоном або часто подорожують.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Послуга охоплює залізничне сполучення у таких країнах: Італія, Швейцарія, Іспанія, Польща, Німеччина, Словаччина, Чехія та Австрія. Система також дозволяє бронювати місця на рейси, що з'єднують європейські столиці, зокрема маршрути Варшава – Прага або Відень – Варшава.

Сервіс розроблений для спрощення процесу поїздок. Раніше пасажирам доводилося користуватися іноземними ресурсами та вивчати правила різних перевізників мовою оригіналу.

В оновленому розділі "Транспорт" процес оформлення відбувається українською мовою. Оплата здійснюється з банківської картки. Користувачам надається цілодобова підтримка від банку. Окрім мобільного застосунку, послуга доступна на офіційному сайті ПриватБанку.

