ПриватБанк і Mastercard безкоштовно доставлятимуть картки у 2026 році: як замовити та де отримати

Державний ПриватБанк разом із глобальною технологічною компанією Mastercard продовжили безкоштовну доставку карток у 2026 році.

Про це Delo.ua повідомили в пресслужбі банку.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, що доставка карток Mastercard клієнтам банку як Україною, так і за кордон буде безкоштовною протягом всього 2026 року.

Що потрібно для отримання картки

Щоб замовити нову картку Mastercard від ПриватБанку чи перевипустити діючу, потрібно:

оформити заявку за декілька кліків у "Приват24" в розділі "Налаштування картки";

отримати картку у відділенні або поштоматі "Нової пошти" по Україні та через "Нову пошту" або "Укрпошту" на будь-яку адресу в понад 60 країну світу.

Алгоритм дій при замовленні доставки картки за кордон:

Актуальний перелік країн можна переглянути під час замовлення доставки картки у "Приват24".

Замовити картку можна через "Приват24":

Виберіть картку, яку бажаєте перевипустити, та перейдіть до її налаштувань.

Натисніть "Замовити картку" → "Міжнародна".

Зазначте адресу доставки, номер телефону країни, куди ви замовили картку, та email.

Перевірте дані та натисніть "Продовжити".

Які результати ПриватБанку щодо доставки карток у 2025 році

Минулого року клієнти державного банку отримали з доставкою по Україні та за кордон понад 1,2 млн платіжних карток банку. Найчастіше замовляють доставку карток по Україні мешканці Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

За кордоном картки ПриватБанку з доставкою у 2025 році отримали майже 150 тисяч українців. Найбільше замовлень було до Польщі, Німеччини, Чехії, США, Великої Британії, Франції та Іспанії.

Нагадаємо, від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити у "Приват24" чи замовити пластикову картку з доставкою.

