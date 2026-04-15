Українці зможуть отримувати в ПриватБанку перекази Western Union з кешбеком: які суми та умови

ПриватБанк

В Україні стартувала програма лояльності для користувачів системи грошових переказів Western Union. З 10 квітня до 10 серпня 2026 року клієнти ПриватБанку, які використовують картки Mastercard, мають можливість отримати додаткові виплати у формі кешбеку. Суми винагород становлять 350 грн, 3 500 грн або 35 000 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Умови та правила нарахування

Програма поширюється на операції з отримання або надсилання переказів через Western Union. Для участі необхідно виконати наступні умови:

  • сума переказу має становити від 1000 грн або відповідний еквівалент у іноземній валюті; 
  • операція повинна бути проведена з використанням картки Mastercard від ПриватБанку; 
  • щомісяця банк обирає 444 переможці серед усіх учасників.

Спеціальна реєстрація для участі в акції не передбачена, оскільки кожен переказ, що відповідає критеріям, залучається до розіграшу автоматично. Сервіс Western Union у банку працює з трьома валютами: гривня, долар та євро.

Способи здійснення операцій

Клієнти можуть скористатися будь-яким зручним каналом обслуговування:

  • мобільний застосунок або вебверсія Приват24; 
  • термінали самообслуговування та банкомати мережі; 
  • контакт-центр (номер 3700) або онлайн-чат у застосунку; 
  • фізичні відділення банку.

Нагадаємо, у застосунку Приват24 з'явилася можливість купувати квитки на залізничні рейси всередині країн Європи та між ними. Новий сервіс орієнтований насамперед на українців, які через війну опинилися за кордоном або часто подорожують. 

Автор:
Тетяна Ковальчук
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2026"
Івент