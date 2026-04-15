Читать на русском
Українці зможуть отримувати в ПриватБанку перекази Western Union з кешбеком: які суми та умови
В Україні стартувала програма лояльності для користувачів системи грошових переказів Western Union. З 10 квітня до 10 серпня 2026 року клієнти ПриватБанку, які використовують картки Mastercard, мають можливість отримати додаткові виплати у формі кешбеку. Суми винагород становлять 350 грн, 3 500 грн або 35 000 грн.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Умови та правила нарахування
Програма поширюється на операції з отримання або надсилання переказів через Western Union. Для участі необхідно виконати наступні умови:
- сума переказу має становити від 1000 грн або відповідний еквівалент у іноземній валюті;
- операція повинна бути проведена з використанням картки Mastercard від ПриватБанку;
- щомісяця банк обирає 444 переможці серед усіх учасників.
Спеціальна реєстрація для участі в акції не передбачена, оскільки кожен переказ, що відповідає критеріям, залучається до розіграшу автоматично. Сервіс Western Union у банку працює з трьома валютами: гривня, долар та євро.
Способи здійснення операцій
Клієнти можуть скористатися будь-яким зручним каналом обслуговування:
- мобільний застосунок або вебверсія Приват24;
- термінали самообслуговування та банкомати мережі;
- контакт-центр (номер 3700) або онлайн-чат у застосунку;
- фізичні відділення банку.
Нагадаємо, у застосунку Приват24 з'явилася можливість купувати квитки на залізничні рейси всередині країн Європи та між ними. Новий сервіс орієнтований насамперед на українців, які через війну опинилися за кордоном або часто подорожують.