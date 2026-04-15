Українці зможуть отримувати в ПриватБанку перекази Western Union з кешбеком: які суми та умови

В Україні стартувала програма лояльності для користувачів системи грошових переказів Western Union. З 10 квітня до 10 серпня 2026 року клієнти ПриватБанку, які використовують картки Mastercard, мають можливість отримати додаткові виплати у формі кешбеку. Суми винагород становлять 350 грн, 3 500 грн або 35 000 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Умови та правила нарахування

Програма поширюється на операції з отримання або надсилання переказів через Western Union. Для участі необхідно виконати наступні умови:

сума переказу має становити від 1000 грн або відповідний еквівалент у іноземній валюті;

операція повинна бути проведена з використанням картки Mastercard від ПриватБанку;

щомісяця банк обирає 444 переможці серед усіх учасників.

Спеціальна реєстрація для участі в акції не передбачена, оскільки кожен переказ, що відповідає критеріям, залучається до розіграшу автоматично. Сервіс Western Union у банку працює з трьома валютами: гривня, долар та євро.

Способи здійснення операцій

Клієнти можуть скористатися будь-яким зручним каналом обслуговування:

мобільний застосунок або вебверсія Приват24;

термінали самообслуговування та банкомати мережі;

контакт-центр (номер 3700) або онлайн-чат у застосунку;

фізичні відділення банку.

