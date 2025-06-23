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Українці їдять імпортні сири, а вітчизняні купують на акційних розпродажах
Продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати більшості сироварних підприємств поки далекі навіть від рівня минулого року.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".
В Україну завозять більше сирів
За даними аналітиків, як і раніше, найбільшою перешкодою вітчизняні сировари вважають імпорт європейського сиру.
Зазначається, що очікуваного зменшення імпорту сиру через зміцнення курсу євро поки не відбувається.
У травні в Україну було завезено на 30% більше твердих, напівтвердих та «білих» сирів. Окремо закупки твердих і напівтвердих сирів зросли на 22% до травня минулого року.
"Імпортний сир займає досить значну частку українського ринку, і у продажах європейського сиру акції використовуються не менш активно, ніж у продажах сиру українського виробництва", - підкреслюють аналітики.
Вони додають, що незважаючи на величезні проблеми з реалізацією, українські сировари не знижують базові ціни на свою продукцію, водночас акційні знижки часто сягають 25%.
Українці їдять імпортні сири
Зауважимо, імпортних сирів на полицях магазинів стає все більше, що також явно не на користь вітчизняним виробникам.
Тому українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту.
Через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.