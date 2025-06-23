Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,83

+0,15

EUR

48,20

+0,34

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

48,65

48,47

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці їдять імпортні сири, а вітчизняні купують на акційних розпродажах

сири
Імпортний сир продовжує займати значну частку українського ринку

Продажі вітчизняного сиру вдається утримувати виключно за рахунок використання акційних розпродажів, а результати більшості сироварних підприємств поки далекі навіть від рівня минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

В Україну завозять більше сирів

За даними аналітиків, як і раніше, найбільшою перешкодою вітчизняні сировари вважають імпорт європейського сиру. 

Зазначається, що очікуваного зменшення імпорту сиру через зміцнення курсу євро поки не відбувається.

У травні в Україну було завезено на 30% більше твердих, напівтвердих та «білих» сирів. Окремо закупки твердих і напівтвердих сирів зросли на 22% до травня минулого року.

"Імпортний сир займає досить значну частку українського ринку, і у продажах європейського сиру акції використовуються не менш активно, ніж у продажах сиру українського виробництва", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що незважаючи на величезні проблеми з реалізацією, українські сировари не знижують базові ціни на свою продукцію, водночас акційні знижки часто сягають 25%.

Українці їдять імпортні сири

Зауважимо, імпортних сирів на полицях магазинів стає все більше, що також явно не на користь вітчизняним виробникам.

Тому українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту.

Через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.

Автор:
Світлана Манько