Як змінилися ціни на молоко в Україні

Ціни на молоко-сировину в Україні залишаються стабільними в умовах падіння попиту та зниження цін на біржові товари.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 20 вересня склала 17,45 грн/кг без ПДВ, що на 10 коп. більше ніж місяць тому.

Вищий ґатунок в середньому коштує 17,15 грн/кг без ПДВ (+10 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 16,80 до 17,60 грн/кг без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 16,80 грн/кг без ПДВ, що на 40 коп. більше відносно другої половини минулого місяця.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 17,35 грн/кг без ПДВ.

Аналітики підкреслюють, що ціни на молоко-сировину не змінилися з моменту проведення моніторингу на початку вересня та несуттєво збільшилися відносно другої половини серпня.

Ціни залишаються стабільними, оскільки станом на кінець вересня триває скорочення попиту на готову продукцію та починає скорочуватися попит на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств.

Аналітики прогнозують, що взимку ймовірне певне зменшення обсягів надою в Україні та активізація попиту на свіжу молочну продукцію на внутрішньому ринку, що може посприяти стабілізації або певному підвищенню ціни на молоко-сировину в Україні. Але враховуючи низький попит малоймовірно очікувати ріст цін на молоко-сировину в найближчі тижні.

Нагадаємо, ріст цін на молоко-сировину в Україні на початку вересня уповільнився.

Натомість ціни на більшість молочних продуктів у світі впали через надлишок молока на ринку, а сир Чеддер став єдиним товаром із зростанням вартості.