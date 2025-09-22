Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна експортувала майже 1,4 млрд яєць за вісім місяців 2025 року

яйця, експорт
Найбільшими покупцями стали Іспанія, Хорватія та Великобританія / Freepik

За вісім місяців 2025 року Україна експортувала майже 1,4 млрд яєць на суму 119,5 млн доларів, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Союзу птахів України.

У серпні українські виробники експортували 168,2 млн яєць на загальну суму 16,4 млн доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, експорт зріс на 81,9%.

У грошовому вираженні виручка за 8 місяців становила 119,5 млн доларів, що майже в 2,6 раза перевищує показник минулого року.

Головними покупцями українських яєць протягом січня–серпня 2025 року були:

  • Іспанія – 11% від загального експорту,
  • Хорватія – 10,9%,
  • Великобританія – 10,6%.

У серпні найбільші поставки були здійснені до:

  • Іспанії – 37,1 млн яєць,
  • Чехії – 28,9 млн яєць,
  • Польщі – 21,7 млн яєць.

Додамо, за перші сім місяців 2025 року Україна експортувала яєць на суму $103,1 млн. Це в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Гойденко