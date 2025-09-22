- Категорія
Україна експортувала майже 1,4 млрд яєць за вісім місяців 2025 року
За вісім місяців 2025 року Україна експортувала майже 1,4 млрд яєць на суму 119,5 млн доларів, що в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Союзу птахів України.
У серпні українські виробники експортували 168,2 млн яєць на загальну суму 16,4 млн доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, експорт зріс на 81,9%.
У грошовому вираженні виручка за 8 місяців становила 119,5 млн доларів, що майже в 2,6 раза перевищує показник минулого року.
Головними покупцями українських яєць протягом січня–серпня 2025 року були:
- Іспанія – 11% від загального експорту,
- Хорватія – 10,9%,
- Великобританія – 10,6%.
У серпні найбільші поставки були здійснені до:
- Іспанії – 37,1 млн яєць,
- Чехії – 28,9 млн яєць,
- Польщі – 21,7 млн яєць.
Додамо, за перші сім місяців 2025 року Україна експортувала яєць на суму $103,1 млн. Це в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.