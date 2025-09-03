Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Україна збільшила експорт яєць у 2,6 раза: хто купує найбільше

яйця
Україна збільшила експорт яєць у 2,6 раза / Freepik

За перші сім місяців 2025 року Україна експортувала яєць на суму $103,1 млн. Це в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України, посилаючись на дані Держмитслужби.

Лише в липні 2025 року українські виробники експортували 190,6 млн штук яєць на суму $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.

Основними імпортерами українських яєць за сім місяців 2025 року були:

  • Хорватія (11,8%);
  • Великобританія (10,6%);
  • Іспанія (9,5%).

У липні найбільші обсяги експорту були зафіксовані до Іспанії (21,5 млн шт.), Великобританії (21,4 млн шт.) та Польщі (22,7 млн шт.).

Найбільші виробники яєць в Україні 

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:

  • Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку.
  • "Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.

Нагадаємо, за січень-березень поточного року експорт яєць зріс вдвічі і склав 496 млн штук. Ринок Європейського Союзу став пріоритетним в 2022 році після блокування експорту морським шляхом та скасовування квот для українських яєць і яєчних продуктів. У 2025 році частка експорту до країн ЄС зросла до 72%.

Автор:
Тетяна Бесараб