Україна збільшила експорт яєць у 2,6 раза: хто купує найбільше

За перші сім місяців 2025 року Україна експортувала яєць на суму $103,1 млн. Це в 2,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України, посилаючись на дані Держмитслужби.

Лише в липні 2025 року українські виробники експортували 190,6 млн штук яєць на суму $17 млн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року експорт зріс на 86%.

Основними імпортерами українських яєць за сім місяців 2025 року були:

Хорватія (11,8%);

(11,8%); Великобританія (10,6%);

(10,6%); Іспанія (9,5%).

У липні найбільші обсяги експорту були зафіксовані до Іспанії (21,5 млн шт.), Великобританії (21,4 млн шт.) та Польщі (22,7 млн шт.).

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії:

Агрохолдинг "Авангард" — найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку.

— найбільший виробник яєць в Україні, що належить до агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцію компанії знають під брендом "Квочка". Авангард орієнтований на експорт і є значним гравцем на європейському ринку. "Овостар Юніон" — відомий під брендом "Ясенсвіт". Компанія постачає яйця та яєчні продукти на внутрішній ринок і займає одну з провідних позицій у сегменті.

Нагадаємо, за січень-березень поточного року експорт яєць зріс вдвічі і склав 496 млн штук. Ринок Європейського Союзу став пріоритетним в 2022 році після блокування експорту морським шляхом та скасовування квот для українських яєць і яєчних продуктів. У 2025 році частка експорту до країн ЄС зросла до 72%.