Експорт яєць за перший квартал 2025 року склав майже 500 млн штук: які країни закупили найбільше

За січень-березень поточного року експорт яєць зріс вдвічі і склав 496 млн. штук. Ринок Європейського Союзу став пріоритетним в 2022 році після блокування експорту морським шляхом та відміни квот для українських яєць і яєчних продуктів. У 2025 році експорт до країн ЄС зріс до 72%.

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Такі дані наводить Союз птахівників України.

З кожним роком частка країн Європейського Союзу в структурі українського експорту лише збільшувалась, незважаючи на встановлені вже в 2024 році кількісні обмеження для імпорту яєць з України.

"В цьому році спостерігаємо суттєві зміни в географії експорту. Частка країн ЄС зросла до 72%, але цей ріст становить всього 3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Скорочується частка Сінгапуру в регіональній структурі експорту – з 15% в 2023 році до 4% в цьому. В 2025 році розпочалися постачання до Великобританії, її частка наразі становить 7%", — йдеться у повідомленні.

Цьогоріч частка експорт до країн Африки зросла до 8%, в той час як в минулому році вона була 5%, а в 2023 році – взагалі за цей період не експортувались яйця. Поставки до Ізраїлю відносно стабільні, хоч частка зменшилась до 9%, але фізичний обсяг експорту не змінився порівняно з січнем-березнем 2024 року.

Однак через логістичні особливості і високу конкуренцією експорт до країн Близького Сходу майже відсутній.

Як зазначають птахівники, європейський ринок буде і надалі залишатися в пріоритеті експорту, що обумовлено зручною логістикою і високим попитом на українську продукцію. Якщо раніше лише чотири компанії мали право експорту до країн ЄС, то на сьогодні їх вже п’ятнадцять. Українські експортери і надалі будуть утримувати сильні позиції на ринках Європейського Союзу, адже пропонують безпечну та якісну продукцію.

"Збільшення експорту вдвічі за перші три місяці року, порівняно з січнем-березнем 2024 року, не вплинуло негативно на пропозицію яєць на внутрішньому ринку. Традиційно напередодні Великодня попит на яйця збільшується, однак в цьому році, як і в минулому, дефіциту продукції не очікується", — зазначили у союзі птахівників.

Нагадаємо, виробників яєць закликали встановити "чесні" ціни перед Великоднем. АМКУ рекомендує виробникам утриматися від дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та реалізації яєць, а також до їх здорожчання, у разі, якщо ситуація на ринку спростовує наявність причин для вчинення таких дій або бездіяльності.