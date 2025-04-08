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Экспорт яиц за первый квартал 2025 года составил почти 500 млн штук: какие страны закупили больше всего
За январь-март текущего года экспорт яиц вырос вдвое и составил 496 млн. штук. Рынок Европейского Союза стал приоритетным в 2022 году после блокирования экспорта морским путем и отмены квот для украинских яиц и яичных продуктов. В 2025 году доля экспорта в страны ЕС вырос до 72%.
Такие данные приводит Союз птицеводов Украины.
С каждым годом доля стран Европейского Союза в структуре украинского экспорта только увеличивалась, несмотря на установленные в 2024 году количественные ограничения для импорта яиц из Украины.
"В этом году наблюдаем существенные изменения в географии экспорта. Доля стран ЕС выросла до 72%, но этот рост составляет всего 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сокращается доля Сингапура в региональной структуре экспорта — с 15% в 2023 году до 4% в этом году. — говорится в сообщении.
В этом году доля экспорта в страны Африки возросла до 8%, в то время как в прошлом году она была 5%, а в 2023 году – вообще за этот период не экспортировались яйца. Поставки в Израиль относительно стабильны, хотя доля уменьшилась до 9%, но физический объем экспорта не изменился по сравнению с январем-мартом 2024 года.
Однако из-за логистических особенностей и высокой конкуренции экспорт в страны Ближнего Востока почти отсутствует.
Как отмечают птицеводы, европейский рынок будет и дальше оставаться в приоритете экспорта, что обусловлено удобной логистикой и высоким спросом на украинскую продукцию. Если раньше только четыре компании имели право экспорта в страны ЕС, то на сегодняшний день их уже пятнадцать. Украинские экспортеры и дальше будут удерживать сильные позиции на рынках Европейского Союза, ведь предлагают безопасную и качественную продукцию.
"Увеличение экспорта вдвое за первые три месяца года по сравнению с январем-мартом 2024 года не повлияло негативно на предложение яиц на внутреннем рынке. Традиционно накануне Пасхи спрос на яйца увеличивается, однако в этом году, как и в прошлом, дефицита продукции не ожидается".
Напомним, производителей яиц призвали установить "честные" цены перед Пасхой. АМКУ рекомендует производителям воздержаться от действий, которые могут привести к ограничению объемов производства и реализации яиц, а также к их удорожанию, если ситуация на рынке опровергает наличие причин для совершения таких действий или бездействия.