Украина экспортировала почти 1,4 млрд яиц за восемь месяцев 2025 года
За восемь месяцев 2025 года Украина экспортировала почти 1,4 млрд. яиц на сумму 119,5 млн. долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Союза птиц Украины.
В августе украинские производители экспортировали 168,2 млн. яиц на общую сумму 16,4 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 81,9%.
В денежном выражении выручка за 8 месяцев составила 119,5 млн. долларов, что почти в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.
Главными покупателями украинских яиц в течение января-августа 2025 были:
- Испания – 11% от общего экспорта,
- Хорватия – 10,9%,
- Великобритания – 10,6%.
В августе самые большие поставки были осуществлены до:
- Испании – 37,1 млн яиц,
- Чехии – 28,9 млн яиц,
- Польши – 21,7 млн. яиц.
За первые семь месяцев 2025 года Украина экспортировала яиц на сумму $103,1 млн. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.