Украина экспортировала почти 1,4 млрд яиц за восемь месяцев 2025 года

Крупнейшими покупателями стали Испания, Хорватия и Великобритания / Freepik

За восемь месяцев 2025 года Украина экспортировала почти 1,4 млрд. яиц на сумму 119,5 млн. долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Союза птиц Украины.

В августе украинские производители экспортировали 168,2 млн. яиц на общую сумму 16,4 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 81,9%.

В денежном выражении выручка за 8 месяцев составила 119,5 млн. долларов, что почти в 2,6 раза превышает показатель прошлого года.

Главными покупателями украинских яиц в течение января-августа 2025 были:

  • Испания – 11% от общего экспорта,
  • Хорватия – 10,9%,
  • Великобритания – 10,6%.

В августе самые большие поставки были осуществлены до:

  • Испании – 37,1 млн яиц,
  • Чехии – 28,9 млн яиц,
  • Польши – 21,7 млн. яиц.

За первые семь месяцев 2025 года Украина экспортировала яиц на сумму $103,1 млн. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко