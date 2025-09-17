Світові ціни на молочні продукти знизилися, крім сиру Чеддер — результати торгів

Ціни на більшість молочних продуктів впали через надлишок молока на ринку, а сир Чеддер став єдиним товаром із зростанням вартості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

Про ціни на молочні продукти

Середня ціна на молочні продукти на останньому аукціоні GDT склала 4041 долар за тонну, що на 2 долари менше порівняно з попереднім торгом. Було реалізовано 39 093 тонни біржових товарів — на 2372 тонни менше, ніж на попередньому аукціоні. Мінімальна пропозиція становила 36 884 тонни, максимальна — 44 757 тонн. У торгах взяли участь 165 операторів молочного ринку, що на 11 менше, ніж 2 вересня.

Ціна на зневоднений молочний жир знизилася до 6802 доларів за тонну, що на 1,5% менше попередніх торгів. У Європі минулого тижня ціни на молочний жир падали через менший попит та більші запаси порівняно з минулим роком. Організатори торгів прогнозують подальше зниження ціни на зневоднений молочний жир на 3,3% у жовтні та на 1,5% у листопаді.

На останніх торгах GDT ціна на вершкове масло становила 6892 долари за тонну, що на 0,8% менше, ніж на попередньому аукціоні. За даними USDA, на ринку США спостерігається "ведмежий тренд": зростання пропозиції вершків, ремонтні роботи на деяких молокопереробних підприємствах та слабкий попит з боку харчової промисловості тиснуть на ціни. Попит на американське масло за кордоном залишається більш стабільним.

В Європі масло подешевшало через менший попит і більші запаси порівняно з минулим роком. Пропозиція на ринку ЄС зросла на 56,5 тис. тонн від початку року через скорочення експорту, збільшення імпорту та зростання виробництва. В Океанії зниження цін пов’язане зі збільшенням обсягів молока-сировини та зменшенням попиту на експорт. Дешевше американське масло знизило інтерес покупців до новозеландського продукту. Організатори GDT прогнозують подальше падіння ціни на вершкове масло на 0,6% у жовтні та 0,4% у листопаді.

Сухе незбиране молоко подешевшало до 3790 дол. за т (-0,8%) через надлишок молока в США, Океанії та Латинській Америці. Попит на спотовому ринку залишається повільним. Прогноз: -1,9% у жовтні, -0,7% у листопаді.

Сухе знежирене молоко знизилося до 2615 дол. за т (-0,3%) через збільшення виробництва молока-сировини та надлишки побічного продукту — вершкового масла. Прогноз: +0,5% у жовтні, +0,3% у листопаді.

Сир Чеддер подорожчав до 4814 дол. за т (+2,2%) завдяки високому попиту на експортних ринках та в Океанії. Прогноз: +1,6% у жовтні, +3,3% у листопаді.

Сир Моцарелла подешевшав до 3860 дол. за т (-9,6%) через високу конкуренцію та перевищення пропозиції над попитом. Прогноз: зниження на 9,6% у листопаді.

Нагадаємо, минулого місяця українські виробники експортували 10,16 тис. тонн молочних продуктів на суму 31,27 млн доларів. Це на 19% менше в натуральному вираженні, ніж місяцем раніше. Експортна виручка скоротилася на 25% відносно липня, але виросла на 26% відносно серпня 2024 року.