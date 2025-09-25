Понад половину всього молока в Україні виробляють у п’яти областях: регіони-лідери

Молочнотоварні ферми (МТФ) наростили обсяги виробництва молока-сировини з початку року і змогли уникнути падіння надою влітку завдяки сприятливим погодним умовам та заходам з покращення комфорту корів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Скільки виробили молока

За даними Держстату, в серпні 2025 року господарства усіх категорій виробили 640 тис. т молока-сировини, що на 23 тис. т менше (-3%) відносно липня 2025 року, але на 72 тис. т менше (-10%) відносно серпня 2024 року.

В січні-серпні 2025 року обсяги надою в Україні становили 4,69 млн т, що на 239 тис. т менше (-5%) відносно минулорічного періоду. В серпні 2025 року частка підприємств у виробництві молока-сировини склала 42%, а господарств населення – 58%.

Підприємства виробили 268 тис. т молока-сировини в серпні 2025 року, що лише на 1 тис. т менше (-0,3%) порівняно з липнем 2025-го, але на 18 тис. т більше (+7%) порівняно з серпнем 2024-го. В січні-серпні 2025 року МТФ виробили 2,1 млн. т молока-сировини, що на 116 тис. т більше (+6%) відносно минулорічного періоду.

У господарствах населення обсяги надою в серпні 2025 року становили 372 тис. т молока, що на 22 тис. т менше (-6%) відносно липня 2025 року і на 90 тис. т менше (-19%) відносно серпня 2024-го. В січні-серпні 2025 року присадибний сектор виробив 2,59 млн. т молока-сировини, що на 355 тис. т менше (-12%) відносно минулорічного періоду.

Регіони-лідери

В січні-серпні 2025 року МТФ наростили обсяги виробництва молока-сировини у 15 областях Центральної та Західної України.

За даними аналітиків, обсяги виробництва молока-сировини найбільше наростили сільгосппідприємства у Закарпатській області (+29%), Львівській області (+22%), Хмельницькій області (+21%) відносно минулорічного періоду.

У січні-серпні 2025 року близько 55% молока-сировини виробили сільгосппідприємства в наступних областях:

Полтавська область – 319,3 тис. т;

Черкаська область – 258,6 тис. т;

Хмельницька область – 209,2 тис. т;

Чернігівська область – 188,6 тис. т;

Київська область – 186,9 тис. т.

Наслідки війни та релокації вплинули на падіння обсягів виробництва молока-сировини на підприємствах у таких прифронтових регіонах, як Запорізька область (-11%), Дніпропетровська область (-5%), Сумська область (-4%) та Харківська область (-3%).

Нагадаємо, ціни на молоко-сировину в Україні залишаються стабільними в умовах падіння попиту та зниження цін на біржові товари.

Зауважимо, війна та пов’язана з нею релокація поголів’я призвели до скорочення загальної кількості корів в Україні. Найбільш суттєво це відчули присадибні господарства, тоді як у сільськогосподарських підприємствах поголів’я залишається відносно стабільним.

За даними Держстату на 1 вересня 2025 року, в Україні налічується 1 млн 131 тис. корів. З них близько 44% утримуються на промислових підприємствах, а 56% — у господарствах населення.