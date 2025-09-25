Более половины всего молока в Украине производят в пяти областях: регионы-лидеры

Молочнотоварные фермы (МТФ) нарастили объемы производства молока-сырья с начала года и смогли избежать падения надоя летом благодаря благоприятным погодным условиям и мерам по улучшению комфорта коров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Сколько выработали молока

По данным Госстата, в августе 2025 года хозяйства всех категорий произвели 640 тыс. т молока-сырья, что на 23 тыс. т меньше (-3%) по отношению к июлю 2025 года, но на 72 тыс. т меньше (-10%) по отношению к августу 2024 года.

В январе-августе 2025 года объемы надоя в Украине составили 4,69 млн т, что на 239 тыс. т меньше (-5%) по отношению к прошлогоднему периоду. В августе 2025 г. доля предприятий в производстве молока-сырья составила 42%, а хозяйств населения – 58%.

Предприятия произвели 268 тыс. т молока-сырья в августе 2025 года, что только на 1 тыс. т меньше (-0,3%) по сравнению с июлем 2025-го, но на 18 тыс. т больше (+7%) по сравнению с августом 2024-го. В январе-августе 2025 года МТФ произвели 2,1 млн. т молока-сырья, что на 116 тыс. т больше (+6%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в августе 2025 года составили 372 тыс. т молока, что на 22 тыс. т меньше (-6%) по отношению к июлю 2025 года и на 90 тыс. т меньше (-19%) по отношению к августу 2024-го. В январе-августе 2025 года приусадебный сектор произвел 2,59 млн т молока-сырья, что на 355 тыс т меньше (-12%) по отношению к прошлогоднему периоду.

Регионы-лидеры

В январе-августе 2025 МТФ нарастили объемы производства молока-сырья в 15 областях Центральной и Западной Украины.

По данным аналитиков, объемы производства молока-сырья больше всего нарастили сельхозпредприятия в Закарпатской области (+29%), Львовской области (+22%), Хмельницкой области (+21%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В январе-августе 2025 года около 55% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

Полтавская область – 319,3 тыс. т;

Черкасская область – 258,6 тыс. т;

Хмельницкая область – 209,2 тыс. т;

Черниговская область – 188,6 тыс. т;

Киевская область – 186,9 тыс. т.

Последствия войны и релокации повлияли на падение объемов производства молока-сырья на предприятиях в таких регионах, как Запорожская область (-11%), Днепропетровская область (-5%), Сумская область (-4%) и Харьковская область (-3%).

Напомним, цены на молоко-сырье в Украине остаются стабильными в условиях падения спроса и снижения цен на биржевые товары.

Отметим, что война и связанная с ней релокация поголовья привели к сокращению общего количества коров в Украине. Наиболее существенно это почувствовали приусадебные хозяйства, тогда как на сельскохозяйственных предприятиях поголовье остается относительно стабильным.

По данным Госстата на 1 сентября 2025 года, в Украине насчитывается 1 млн 131 тыс. коров. Из них около 44% содержатся на промышленных предприятиях, а 56% – в хозяйствах населения.