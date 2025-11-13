Експорт українського молока у жовтні: обсяги зросли, виручка впала

В Україні у жовтні 2025 року збільшилися обсяги експорту молочних продуктів на 4% порівняно з вереснем, проте грошова виручка зменшилася на 2% через низькі ціни в ЄС та зростання конкуренції на ринках пострадянських країн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Асоціації виробників молока.

Експорт молочних продуктів України

Головними експортними категоріями у жовтні були наступні товари:

Масло вершкове – 21%;

Сири – 27%;

Молоко та вершки, згущені – 20%;

Казеїн – 9%.

У жовтні 2025 року Україна скоротила експорт вершкового масла до 714 т (-22%) та морозива до 348 т (-49,6%) порівняно з вереснем. Водночас зросли поставки молочної сироватки до 1,31 тис. т (+25%) і сиру до 1,41 тис. т (+16%).

Порівняно з жовтнем 2024 року, експортували більше кисломолочних продуктів (+37%) та молочної сироватки (+62%), але менше масла вершкового (-11%), морозива (-16%) та молока з вершками (-5–13%).

У грошовому вираженні найбільший приріст за місяць отримали молоко та вершки, не згущені (+10% до 1,88 млн дол.), молочна сироватка (+27% до 1,44 млн дол.), сири (+21% до 6,62 млн дол.) та казеїн (+13% до 2,12 млн дол.). При цьому виручка за вершкове масло та морозиво зменшилася на 24% і 46% відповідно. Порівняно з жовтнем 2024 року найбільше зросла виручка за кисломолочні продукти (+62%) і молочну сироватку (+109%), тоді як доходи від масла вершкового та морозива знизилися на 15% і 7%.

Географія експорту

У січні–жовтні 2025 року основними імпортерами української молочної продукції були:

Молдова – молоко та вершки, не згущені (92%), кисломолочні продукти (84%), вершкове масло (29%), сир (34%);

– молоко та вершки, не згущені (92%), кисломолочні продукти (84%), вершкове масло (29%), сир (34%); Польща – молоко та вершки, згущені (19,5%), молочна сироватка (34%), казеїн (49%);

– молоко та вершки, згущені (19,5%), молочна сироватка (34%), казеїн (49%); Німеччина – морозиво (29%).

Аналітик Георгій Кухалейшвілі зазначає, що експорт у ЄС за новими квотами після 29 жовтня не відновився: європейські трейдери пропонують нижчі ціни, ніж торік, на фоні глобального зниження біржових цін на молочні товари. Зокрема, триває падіння цін на вершкове масло в Німеччині, Нідерландах та країнах Океанії. Через збільшення пропозиції конкурентів скоротилися поставки масла до Казахстану, Молдови та Південного Кавказу.

Перспективи для українських виробників залишаються на інших ринках. За прогнозами IFCN, до 2035 року світ може відчути дефіцит близько 20 млн т молока через зростання споживання у країнах, що розвиваються, та уповільнення приросту виробництва. Найбільший дефіцит очікується у Південно-Східній Азії (В’єтнам, Індонезія, Малайзія), а Африка протягом наступного десятиліття залишатиметься регіоном з високою потребою у імпорті молочної продукції.

Географія імпорту

У жовтні 2025 року Україна імпортувала 5,89 тис. тонн молочних продуктів на суму 31,87 млн доларів. Порівняно з вереснем 2025 року обсяги імпорту знизилися на 7%, тоді як у порівнянні з жовтнем 2024 року вони зросли на 20%.

За підсумками січня–жовтня 2025 року загальний імпорт молочної продукції склав 52,61 тис. тонн (+12%) на суму 269,73 млн доларів (+21%). Основну частку імпортованих товарів становили сири — 64% від загального обсягу. Найбільшим постачальником сирів у Україну була Польща, яка забезпечила 44% поставок. Польща також лідирувала у постачанні більшості інших молочних продуктів, за винятком вершкового масла та казеїну, де першими були Німеччина з часткою 24,5% та 73% відповідно.

Зовнішньоторговельне сальдо в жовтні залишалося негативним і склало 7,2 млн доларів.

Нагадаємо, ціни на молоко-сировину можуть знижуватися через скорочення експорту, слабкий попит і наслідки блекаутів. Підтримати галузь може посилення боротьби з фальсифікатом та "сірим" імпортом.