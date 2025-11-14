Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
За десять місяців Україна експортувала понад 1,7 млрд яєць та майже 370 тисяч тонн птиці: основні імпортери

курятина, яйця
Україна збільшила експорт яєць, а експорт м’яса птиці дещо зменшився. / Shutterstock

За січень-жовтень 2025 року експорт м’яса птиці становив 368,7 тис. тонн, що майже відповідає рівню 2024 року (-0,8%). За цей же період експорт  яєць сягнув 1,73 млрд штук, що на 70,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Союзу птахівників України.

Експорт м’яса птиці

У жовтні 2025 року Україна експортувала 38,3 тис. тонн м’яса птиці, що на 4% більше, ніж у вересні (36,8 тис. тонн). У грошовому вимірі зростання ще більш відчутне: виторг у жовтні склав $103,9 млн, збільшившись на 14% порівняно з попереднім місяцем.

В січні-жовтні виторг зріс на 15%, досягнувши $911,7 млн. Основними покупцями м’яса української птиці були:

  • Нідерланди (16,5%); 
  • Саудівська Аравія (11,8%); 
  • Велика Британія (11,5%); 
  • Словаччина (7,3%).

Частка експорту до країн ЄС склала 29,3% (108,2 тис. тонн).

Експорт яєць

Українські виробники яєць також показали значний прогрес. У жовтні було експортовано 169,3 млн штук яєць на суму $21,5 млн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, загальний обсяг експорту за десять місяців зріс на 70,4%, а виручка в грошовому еквіваленті склала $159 млн, що у 2,7 рази більше, ніж торік.

Головними ринками збуту для українських яєць цьогоріч стали:

  • Іспанія (15,3%); 
  • Велика Британія (11,1%); 
  • Чехія (10,5%).

У жовтні найбільші обсяги були відправлені до Іспанії (60,8 млн штук).

Нагадаємо, за вісім місяців 2025 року Україна експортувала майже 1,4 млрд яєць на суму 119,5 млн доларів.

Автор:
Тетяна Ковальчук