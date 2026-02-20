Запланована подія 2

У січні Україна експортувала яєць на майже $21 млн: які країни стали основними покупцями

яйця, лоток
Україна нарощує експорт яєць. / Freepik

У січні 2026 року українські виробники реалізували на зовнішніх ринках 187,08 млн штук яєць. Загальна вартість експортованої продукції за цей період становила 20,9 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Союз птахівників України".

Показники експорту продемонстрували позитивну динаміку в порівнянні з попередніми періодами. Відносно грудня 2025 року обсяг поставок збільшився на 11,6%. Якщо порівнювати з січнем 2025 року, зростання кількості експортованого товару склало 10,6%.

У грошовому еквіваленті також зафіксовано суттєве збільшення доходів. Валютна виручка за січень 2026 року зросла в 1,9 раза порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Основними споживачами українських яєць у першому місяці 2026 року стали три країни:

  • Іспанія — частка в експорті становить 28,6%; 
  • Польща —11,6%; 
  • Великобританія —10,2%.

Зауважимо, що за підсумками 2025 року експорт яєць з України злетів на рекордні 65,6%, сягнувши позначки у 2,05 млрд штук. В грошовому еквіваленті виручка торік становила 201,9 млн. доларів, що в 2,8 рази більше ніж за 2024 рік.

Торік найактивнішими покупцями українських яєць були Іспанія (16,4%), Великобританія (11,9%), Чехія (10,3%), Польща (10,0%), Хорватія (8,7%), і Ізраїль (7,8%).

Автор:
Тетяна Ковальчук