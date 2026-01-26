Понад 2 млрд штук: за минулий рік Україна збільшила експорт яєць на 65%

За підсумками 2025 року експорт яєць з України злетів на рекордні 65,6%, сягнувши позначки у 2,05 млрд штук. В грошовому еквіваленті виручка торік становила 201,9 млн. доларів, що в 2,8 рази більше ніж за 2024 рік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Союзу птахівників України.

Фактори зростання експорту

Україна суттєво посилила свою присутність у ЄС. Тепер частка європейських країн у нашому експорті яєць становить 73,4%, а яєчних продуктів — 92,6%. Чому так сталося? По-перше, Європа зіткнулася зі складною епізоотичною ситуацією, що призвело до дефіциту власної продукції та стрибка цін. По-друге, українська якість виявилася конкурентоспроможною навіть у такі складні часи.

Головні покупці

Найактивнішими покупцями українських яєць протягом 2025 року були Іспанія (16,4%), Великобританія (11,9%), Чехія (10,3%), Польща (10,0%), Хорватія (8,7%), і Ізраїль (7,8%).

Окремо варто відзначити сектор яєчних продуктів (порошки, меланж). За минулий рік їх склав 8,2 тис.тонн на загальну суму 47,8 млн. $. Найбільшими імпортерами були Латвія (24%), Італія (23,8%), Польща (17,2%) та Данія (12,6%). Проти 2024 року експорт зріс на 2,6%, а в грошовому еквіваленті на 40,3%.

Відновлення виробництва

Ці рекорди даються українським птахівникам надвисокою ціною. Виробництво поступово відновлюється після втрат потужностей на сході та півдні країни, але викликів не меншає.

"Сьогодні українські виробники продукції птахівництва працюють у надзвичайно складних умовах воєнного стану, зумовлених безпековими ризиками, енергетичною кризою (відключення електроенергії), розривом логістичних ланцюгів та різким зростанням собівартості виробництва", — зазначили в Союзі птахівників.

Нагадаємо, за минулий рік робота команди фахівців, МЗС та Мінекономіки дозволила відкрити двері для українського бізнесу в 19 нових країнах.