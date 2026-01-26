Запланована подія 2

Более 2 млрд штук: за прошлый год Украина увеличила экспорт яиц на 65%

яйца
Украина увеличила экспорт яиц / Freepik

По итогам 2025 года экспорт яиц из Украины взлетел на рекордные 65,6%, достигнув отметки в 2,05 млрд. штук. В денежном эквиваленте выручка в прошлом году составила 201,9 млн долларов, что в 2,8 раза больше чем за 2024 год.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Союза птицеводов Украины.

Факторы роста экспорта

Украина значительно усилила свое присутствие в ЕС. Теперь доля европейских стран в нашем экспорте яиц составляет 73,4%, а яичных продуктов – 92,6%. Почему так вышло? Во-первых, Европа столкнулась со сложной эпизоотической ситуацией, что привело к дефициту собственной продукции и скачку цен. Во-вторых, украинское качество оказалось конкурентоспособным даже в такие сложные времена.

Главные покупатели

Самыми активными покупателями украинских яиц в течение 2025 года были Испания (16,4%), Великобритания (11,9%), Чехия (10,3%), Польша (10,0%), Хорватия (8,7%) и Израиль (7,8%).

Отдельно следует отметить сектор яичных продуктов (порошки, меланж). За прошлый год их составил 8,2 тыс.тонн на общую сумму 47,8 млн.$. Крупнейшими импортерами были Латвия (24%), Италия (23,8%), Польша (17,2%) и Дания (12,6%). По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 2,6%, а в денежном эквиваленте на 40,3%.

Возобновление производства

Эти рекорды даются украинским птицеводам сверхвысокой ценой. Производство постепенно возобновляется после потерь мощностей на востоке и юге страны, но вызовов не уменьшается.

"Сегодня украинские производители продукции птицеводства работают в сложнейших условиях военного положения, обусловленных рисками безопасности, энергетическим кризисом (отключение электроэнергии), разрывом логистических цепей и резким ростом себестоимости производства", — отметили в Союзе птицеводов.

Напомним, за прошлый год работа команды специалистов, МИД и Минэкономики разрешила открыть двери для украинского бизнеса в 19 новых странах.

Автор:
Татьяна Ковальчук