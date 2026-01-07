От Канады до Вьетнама: Украина открыла 19 новых рынков для агропродукции в 2025 году

Расширение географии сбыта — не только валютные поступления, но и международный сертификат доверия к системе государственного контроля Украины. За прошлый год работа команды специалистов, МИДа и Минэкономики позволила открыть двери для украинского бизнеса в 19 новых странах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Продукция животного происхождения

В 2025 году были открыты новые возможности для экспорта продукции, используемой в производстве кормов и содержании животных. Открыты рынки:

Молдова – консервированные корма для домашних животных; переработанные корма для домашних животных (кроме консервированных); молоко, продукты на основе молока и деривативы молока, не предназначенные для потребления человеком;

Турция – консервированные корма для домашних животных;

Чили — мука из внутренностей, мясокостная и перья мука, масла или жиры от птиц, свиней и лошадей;

Босния и Герцеговина – топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, используемыми в качестве кормового материала; переработанный протеин животного происхождения, не предназначенный для потребления человеком, включая смеси и продукты, отличные от корма для домашних животных, содержащих такой протеин;

Вьетнам – молока, продуктов на основе молока и продуктов, полученных из молока, не предназначенных для потребления человеком.

Яйца и яичные продукты

Рынок яиц и яичных продуктов продолжает показывать высокий экспортный потенциал. Открыты рынки:

Албания – яйца для потребления человеком;

Канада – яйца столовые;

Малайзия – яичные продукты.

Молоко и молочные продукты

В 2025 году расширена география экспорта как пищевой, так и непищевой молочной продукции. Открыт рынок Малайзии, в которую Украина экспортирует молоко и молочные продукты, предназначенные для потребления человеком.

Мясо и продукты птицеводства

Украинская продукция птицеводства отвечает требованиям международных рынков и пользуется стабильным спросом. Открыты рынки:

Оман – мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства;

Грузия – композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов, доведенные до кулинарной готовности, предназначенные для потребления человеком.

Рыба и пищевые продукты

В 2025 году значительно расширен доступ украинской продукции рыбного хозяйства к азиатским рынкам. Открыт рынок Китая для экспорта морских млекопитающих и водных продуктов дикого лова.

Возрастает интерес иностранных партнеров к украинской продукции с высокой добавленной стоимостью. Открыт рынок Кувейта. В эту страну экспортируются переработанные продукты питания.

Наряду с продукцией животного происхождения в 2025 году были открыты новые рынки и для украинской растениеводческой продукции: Китай экспортирует горох, а Канада – яблоки.

Почему это важно?

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, каждый открытый рынок — это результат каждодневной кропотливой работы. Это подтверждает, что украинский эпизоотический надзор и система безопасности пищевых продуктов работают безупречно. Для производителей это шанс развиваться, а для государства фундамент экономической стабильности.

Напомним, по итогам 2025 года доходы Украины от экспорта агропродукции уменьшились на 2,15 млрд долларов. Общий показатель остановился на отметке 22,53 млрд долларов, что ниже прошлогодних результатов на 8,8%.