В курятині з України знайшли сальмонелу: куди постачалася продукція
У партії замороженої курятини, імпортованої з України до Азербайджану, виявлено небезпечну бактерію – сальмонелу.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Report.az з посиланням на Агентство харчової безпеки Азербайджану.
Виявили сальмонелу
Зазначається, що йдеться про 4,9 тонни замороженої курятини з терміном придатності до 2028 року.
У результаті лабораторних досліджень у продукції була виявлена небезпечна бактерія сальмонела, яка викликає кишкові інфекції.
Повідомляється, що Азербайджаном вжито всіх необхідних заходів. Зокрема, до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів направлено звернення із вимогою призупинити експорт продукції певного підприємства-виробника.
Хто головні покупці української курятини
У березні 2026 року український експорт м’яса птиці становив 43,47 тис. тонн, досягнувши найвищих показників з початку війни.
У першому кварталі 2026 року головними споживачами м'яса птиці стали:
- Нідерланди (18,9%);
- Великобританія (12,4%);
- Словаччина (10,1%);
- ОАЕ (7,9%).