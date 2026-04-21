В курятині з України знайшли сальмонелу: куди постачалася продукція

У партії замороженої курятини, імпортованої з України до Азербайджану, виявлено небезпечну бактерію – сальмонелу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Report.az з посиланням на Агентство харчової безпеки Азербайджану.

Виявили сальмонелу

Зазначається, що йдеться про 4,9 тонни замороженої курятини з терміном придатності до 2028 року.

У результаті лабораторних досліджень у продукції була виявлена небезпечна бактерія сальмонела, яка викликає кишкові інфекції.

Повідомляється, що Азербайджаном вжито всіх необхідних заходів. Зокрема, до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів направлено звернення із вимогою призупинити експорт продукції певного підприємства-виробника.

Хто головні покупці української курятини

У березні 2026 року український експорт м’яса птиці становив 43,47 тис. тонн, досягнувши найвищих показників з початку війни.

У першому кварталі 2026 року головними споживачами м'яса птиці стали: