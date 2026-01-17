Запланована подія 2

У 2026-му Україна може виготовити далекобійних систем на $35 млрд

Головною зброєю у 2026 році залишаться дрони. Фото: Getty Images

Спроможності далекобійного сегмента у 2026 році можуть сягнути близько $35 млрд. Водночас контрдрон у 2026-му стане обов’язковим елементом оборони інфраструктури та фронту — з акцентом на розвиток перехоплювачів, сенсорних мереж і зв’язку, а також швидку адаптацію до тактики противника.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Федірко зазначає, що головною зброєю у 2026 році залишаться дрони, але вимоги стануть жорсткішими й технологічнішими. 

"Вимога зміститься від кількості до стійкості: захист каналів, швидкі цикли апгрейду під РЕБ, нові частотні профілі, інтеграція з розвідкою та наведенням", — каже Ігор Федірко. 

Він додає, що так званий Deep strike, тобто далекобійні безпілотники, збережеться як пріоритет, бо це прямий інструмент тиску на тилову логістику противника і його виробничі можливості. 

"Окремий зсув 2026 року — оптоволоконні FPV. Це зменшує ефективність класичного придушення радіоканалу і піднімає попит на детекцію, кінетичне ураження, ближнє перехоплення, інженерні бар’єри та швидку адаптацію контрзасобів під конкретні напрямки", — підкреслює Федірко. 

За його словами, загалом у 2025 році Міноборони в межах ініціативи Weapons of Victory уклало багаторічні контракти з 12 українськими виробниками майже на 130 млрд грн.

Нагадаємо, понад 60% озброєння для ЗСУ тепер виробляють в Україні.

Автор:
Алік Сахно