У 2026-му Україна може виготовити далекобійних систем на $35 млрд

Спроможності далекобійного сегмента у 2026 році можуть сягнути близько $35 млрд. Водночас контрдрон у 2026-му стане обов’язковим елементом оборони інфраструктури та фронту — з акцентом на розвиток перехоплювачів, сенсорних мереж і зв’язку, а також швидку адаптацію до тактики противника.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Федірко зазначає, що головною зброєю у 2026 році залишаться дрони, але вимоги стануть жорсткішими й технологічнішими.

"Вимога зміститься від кількості до стійкості: захист каналів, швидкі цикли апгрейду під РЕБ, нові частотні профілі, інтеграція з розвідкою та наведенням", — каже Ігор Федірко.

Він додає, що так званий Deep strike, тобто далекобійні безпілотники, збережеться як пріоритет, бо це прямий інструмент тиску на тилову логістику противника і його виробничі можливості.

"Окремий зсув 2026 року — оптоволоконні FPV. Це зменшує ефективність класичного придушення радіоканалу і піднімає попит на детекцію, кінетичне ураження, ближнє перехоплення, інженерні бар’єри та швидку адаптацію контрзасобів під конкретні напрямки", — підкреслює Федірко.

За його словами, загалом у 2025 році Міноборони в межах ініціативи Weapons of Victory уклало багаторічні контракти з 12 українськими виробниками майже на 130 млрд грн.

Нагадаємо, понад 60% озброєння для ЗСУ тепер виробляють в Україні.