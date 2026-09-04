Українські дрони вже регулярно зупиняють російські аеропорти на кілька годин

Українські далекобійні дрони вже регулярно змушують російські аеропорти на кілька годин припиняти злети й посадки, затримувати рейси та перенаправляти літаки на запасні аеродроми. Водночас перетворити такі перебої на тривалу блокаду авіасполучення Росії Україні поки не вдалося.

Про це йдеться у статті Dilo.ua "1000 дронів і перші скасовані рейси: чи може Україна закрити небо над Росією".

У 2026 році тимчасові обмеження в російських аеропортах стали майже повсякденним явищем. Після виявлення безпілотників російська влада запроваджує режим "Ковёр", під час якого аеропорт може припинити приймати та відправляти літаки.

Після 12 травня практично не було дня, коли всі російські аеропорти працювали у штатному режимі, підраховувала Meduza. У середньому за добу порушувався розклад семи аеропортів, а окремі обмеження тривали від восьми хвилин до 17 годин.

Чергові масштабні перебої виникли на початку вересня. У московському Шереметьєво 2 вересня зафіксували 21 скасування та 235 затримок рейсів, а у Внуково — 22 скасування та 94 затримки, свідчили дані Flightradar24, які наводило Reuters.

Турецька Pegasus також скасувала 12 рейсів між Москвою та Туреччиною, однак уже 2 вересня повідомила про відновлення польотів за розкладом. Повністю від російських маршрутів великі іноземні авіакомпанії поки не відмовилися.

Україна вже здатна локально й тимчасово дестабілізувати роботу ключових російських авіавузлів. Значно складніше підтримувати такі перебої протягом тижнів або місяців, оскільки для цього потрібні постійні масовані запуски далекобійних засобів.

Реалістичною метою Києва є не фізичне "закриття" всього російського неба, а створення настільки регулярних ризиків і перебоїв у роботі найбільших аеропортів, щоб іноземні перевізники та страховики самі почали відмовлятися від польотів.

Нагадаємо, у 2026 році потенційні спроможності України з виробництва далекобійних систем можуть сягнути близько $35 млрд.