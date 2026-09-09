Один із найбільших арабських авіаперевізників масово скасовує рейси до Росії після попередження Зеленського

Один із найбільших авіаперевізників Близького Сходу та Північної Африки почав масово скасовувати рейси до Росії, заплановані на осінь. Пасажирам уже анулюють бронювання на жовтень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Авіаперевізник скасував польотні програми з російських регіонів від 9 вересня та пропонує клієнтам повне повернення коштів за придбані квитки. Представники туристичного ринку РФ зазначають, що масова розсилка повідомлень про скасування рейсів очікується найближчим часом, тоді як клієнти вже дізнаються про це під час перевірки статусу бронювання.

Попередження про небезпеку в російському небі

Зняття польотних програм лоукостера, який виконує рейси до понад 170 міст світу, відбулося після публічної заяви президента Володимира Зеленського щодо ризиків авіаперельотів над територією держави-агресора:

Попередження для авіакомпаній: глава української держави закликав світових перевізників та страхові компанії зважати на небезпеку польотів до російських міст, зокрема до Москви, Санкт-Петербурга та інших ключових центрів;

Фактор безпілотників: хоча Україна не має наміру цілити в цивільну авіацію, польоти в російському повітряному просторі несуть загрозу, оскільки «дрони в небі Росії будуть, і з цим треба рахуватися»;

Прецедент з іноземними рейсами: минулого тижня національний перевізник Танзанії першим серед закордонних компаній тимчасово призупиняв рейси до Москви з міркувань безпеки після того, як літак із Занзібара перенаправили до Санкт-Петербурга через нальоти БПЛА на московські аеропорти.

Нагадаєм, в серпні роботу російських аеропортів зупиняли майже тисячу разів через українські дрони. Через загрози ударів безпілотників 32 летовища в РФ, включно з об'єктами під Москвою та Санкт-Петербургом, призупиняли рейси 993 рази, встановивши абсолютний місячний рекорд.