В августе работу российских аэропортов останавливали почти тысячу раз из-за украинских дронов

В августе в России из-за угрозы ударов украинских беспилотников 993 раза временно прекращали работу 32 аэропорта, в том числе аэродромы под Москвой и Санкт-Петербургом. Это стало абсолютным месячным рекордом, который на треть превысил показатели июля.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Всего за лето зафиксировали 2182 случая прекращения работы российских аэропортов. Для сравнения, за весь 2025 год таких инцидентов было 1923. Причиной паралича гражданского авиасообщения стало рекордное количество беспилотников, в августе в открытое для гражданских самолетов воздушное пространство РФ проникли около 16 тысяч украинских БПЛА, тогда как в июне и июле этот показатель составил более 11 и 13 тысяч.

Масштабы операции и реакция международных авиакомпаний

Президент Владимир Зеленский 1 сентября объявил воздушное пространство России "полностью опасным", предупредив мировых авиаперевозчиков и страховщиков о рисках. В то же время, Украина не угрожает гражданским самолетам, однако регулярное присутствие дронов в небе РФ заставляет диспетчерские службы останавливать рейсы.

По данным FlightRadar24, в первые три дня сентября в РФ отменяли в среднем 86 рейсов в сутки. Как объяснил изданию представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, это постоянное давление с целью парализовать гражданскую авиацию в европейской части России:

План действий: Украина расширяет масштабы так называемой "Операции "Ковёр"", при которой беспилотники должны кружить возле аэропортов и блокировать вылеты и посадки самолетов; издание The Atlantic писало, что операцию готовил еще с начала года тогдашний министр обороны Михаил Федоров с применением дронов с искусственным интеллектом;

Отказ иностранных перевозчиков: в ночь на 2 сентября крупнейшая частная авиакомпания Турции Pegasus развернула самолеты в Москву по техническим и операционным причинам, на следующий день так же поступила Flydubai из ОАЭ; ранее в конце июня полеты приостановила флагманская авиакомпания Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорты в Москве не работают вторую ночь после заявлений Зеленского. Столичные аэродромы Внуково и Шереметьево временно остановили прием и отправку самолетов из-за массированных атак дронов.