У серпні роботу російських аеропортів зупиняли майже тисячу разів через українські дрони

У серпні в Росії через загрозу ударів українських безпілотників 993 рази тимчасово припиняли роботу 32 аеропорти, зокрема летовища під Москвою та Санкт-Петербургом. Це стало абсолютним місячним рекордом, який на третину перевищив показники липня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Загалом протягом літа зафіксували 2182 випадки припинення роботи російських аеропортів. Для порівняння, за весь 2025 рік таких інцидентів було 1923. Причиною паралічу цивільного авіасполучення стала рекордна кількість безпілотників, у серпні до відкритого для цивільних літаків повітряного простору РФ проникли близько 16 тисяч українських БПЛА, тоді як у червні та липні цей показник становив понад 11 та 13 тисяч відповідно.

Масштаби операції та реакція міжнародних авіакомпаній

Президент Володимир Зеленський 1 вересня оголосив повітряний простір Росії "повністю небезпечним", попередивши світових авіаперевізників і страховиків про ризики. Водночас Україна не загрожує цивільним літакам, проте регулярна присутність дронів у небі РФ змушує диспетчерські служби зупиняти рейси.

За даними FlightRadar24, у перші три дні вересня в РФ скасовували в середньому 86 рейсів на добу. Як пояснив виданню речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, це постійний тиск із метою паралізувати цивільну авіацію в європейській частині Росії:

План дій: Україна розширює масштаби так званої "Операції "Килим"", за якої безпілотники мають кружляти біля летовищ і блокувати вильоти та посадки літаків; видання The Atlantic писало, що операцію готував ще з початку року тодішній міністр оборони Михайло Федоров із застосуванням дронів зі штучним інтелектом;

Відмова іноземних перевізників: у ніч на 2 вересня найбільша приватна авіакомпанія Туреччини Pegasus розвернула літаки до Москви через технічні та операційні причини, наступного дня так само вчинила Flydubai з ОАЕ; раніше наприкінці червня польоти зупинила флагманська авіакомпанія Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорти в Москві не працюють другу ніч поспіль після заяв Зеленського. Столичні летовища Внуково та Шереметьєво тимчасово зупинили прийом і відправлення літаків через масовані атаки дронів.