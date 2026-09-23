В России пассажиров заставят оплачивать замену западных самолетов на российские

В России рассматривают возможность введения нового сбора с авиапассажиров, чтобы профинансировать лизинг и покрыть расходы по эксплуатации российских самолетов вместо иностранных Boeing и Airbus. Инициативу сейчас обсуждают Минтранс РФ, Минпромторг и госкорпорация "Ростех".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По предварительным данным источников, сбор с пассажиров может составить от 500 до 700 рублей за билет на внутренние рейсы и от 1000 до 2000 рублей – на международные. Учитывая объемы перевозок за 2025 год, власти рассчитывают ежегодно собирать от 68 до 84 млрд рублей.

Куда планируют направить собранные средства

Средства планируют распределить между лизингодателями и самими перевозчиками:

часть будет направлена лизинговым компаниям для покрытия разницы между реальной себестоимостью бортов и льготной ценой их передачи авиакомпаниям;

остальные отдадут перевозчикам, чтобы компенсировать повышенные затраты на эксплуатацию российских машин и топлива по сравнению с западными аналогами;

себестоимость российских самолетов в разы превышает зарубежные модели: первые МС-21 оценивают в 8,9–11 млрд рублей против 3,4–4 млрд за Boeing 737-800 или Airbus A320-200, а SJ-100 стоит 5,4 млрд рублей против примерно 3 млрд у Embraer E1.

При этом программа импортозамещения авиафлота в РФ практически провалена. Вместо обещанных десятков бортов гражданская авиация за 2022-2025 годы получила всего 13 новых лайнеров: 12 единиц SJ-100 и один Ту-214 для правительственных нужд.

Эксперты предупреждают, что очередной сбор загонит отрасль в еще более глубокий кризис, ведь подорожание билетов спровоцирует резкое падение спроса на полеты.

Напомним, ранее сообщалось, что в 26 аэропортах РФ ограничили заправку самолетов. Из-за проблем с авиатопливом в России ограничили заправку самолетов в 26 аэропортах по всей стране. В части из них иностранным и российским авиакомпаниям позволяют брать только необходимый для одного рейса объем топлива.