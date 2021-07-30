Huawei выпустил новые смарт-часы и фитнес-браслет

Носимые устройства Huawei Watch GT 2 Pro ECG и Huawei Band 6 Pro были выпущены вместе с серией смартфонов Huawei P50, сообщает Gadgets360. Huawei Watch GT 2 Pro ECG — это обновление Huawei Watch GT Pro, основным дополнением которого являются показания электрокардиограммы. Фитнес-браслет Huawei Band 6 Pro оснащен такими функциями, как измерение температуры тела и полноэкранный цветной дисплей.

Основные функции Huawei Watch GT 2 Pro ECG: более 100 спортивных режимов, до 12 дней автономной работы, отслеживание насыщения крови кислородом (SpO2) и сна. Это первые умные часы компании, получившие свидетельство о регистрации медицинского устройства класса II от Национального управления медицинской продукции. Они способны интерпретировать показания электрокардиограммы и постоянно мониторить SpO2. Устройство оснащено 1,39-дюймовым круглым цветным сенсорным экраном AMOLED с разрешением 454x454 и плотностью пикселей 326ppi. Корпус изготовлен из титанового сплава и сапфирового стекла. Датчики: акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик внешней освещенности, датчик атмосферного давления и емкостный датчик.

Часы работают на процессоре Kylin A1 с 4 ГБ встроенной памяти. Они поддерживают беспроводную зарядку. Водонепроницаемость 5 атм — до 50 метров. Huawei отмечает, что умные часы не подходят для дайвинга, горячего душа, горячих источников, саун и других водных или глубоководных занятий в условиях сильного потока воды. После использования в морской воде рекомендуется промыть чистой водой и вытереть насухо.

Huawei Watch GT 2 Pro ECG поддерживает GPS, NFC и Bluetooth v5.1. Гаджет поставляется с поддержкой микрофона и динамика и обеспечивает до 12 дней при обычном использовании и до 7 дней при интенсивном использовании без подзарядки. В часы интегрировано более 100 спортивных режимов, также они оснащены и другими функциями, такими как мониторинг стресса и сна. Совместимы с устройствами Android 5.0 и iOS 9.0, однако по заявлению Huawei, функция ЭКГ не поддерживается телефонами iOS. Носимое устройство весит 52 грамма и имеет размеры 46,7x46,7x11,4 мм.

Что касается технических характеристик Huawei Band 6 Pro, гаджет оснащен 1,47-дюймовым экраном AMOLED с полностью сенсорным экраном. Он весит около 18 граммов и имеет размеры 43x25,4x10,99 мм. Корпус изготовлен из армированного полимерного волокна, ремешок силиконовый. Датчики: акселерометр, гироскоп и оптический датчик сердечного ритма. Водонепроницаемость 5 атм — до 50 метров. Варианты подключения включают Wi-Fi 2,4 ГГц и Bluetooth v5. Срок службы батареи составляет до 14 дней в стандартном режиме. Совместимы с устройствами на операционных системах Android 6.0 / iOS 9.0 и более поздних версий.

В Huawei Band 6 Pro есть 96 спортивных режимов, включая прыжки со скакалкой, бег, плавание в бассейне, эллиптический тренажер, гребной тренажер и до 11 профессиональных режимов. Есть также 85 пользовательских режимов, таких как теннис, йога, танцы и скалолазание. Функции: отслеживание температуры тела, сердечного ритма, сна, менструального цикла и мониторинг SpO2. Есть поддержка NFC и управления музыкой.

Цена Huawei Watch GT 2 Pro ECG — от $488. Гаджет доступен в одном цвете — черный обсидиан. Продажи начнутся 12 августа. Huawei Band 6 Pro — по цене $70. Устройство предлагается в двух цветах — Magic Night Black и Mica Grey. Продажи фитнес-браслета начнутся 20 августа.