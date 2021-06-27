Гаджеты 30 минут назад

Смартфон с экраном-браслетом: компания Samsung запатентовала новую разработку (ФОТО)

Съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона можно сгибать вокруг запястья и носить, в частности, как фитнес-браслет

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Корейская компания Samsung запатентовала новую разработку "два-в-одном": смартфон со съемным модулем, который превращается в браслет.

Об этом сообщает портал Notebook Check.

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В частности, в верхней части нового смартфона размещен специальный съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона. Эту часть устройства можно отсоединить и образовать так называемый умный браслет.

При этом его можно сгибать вокруг запястья и носить, в частности, как фитнес-браслет.

Как предполагается, смартфоны формата "два-в-одном" с умным браслетом могут стать интересным и экономически выгодным решением в будущем.

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Ранее компания Samsung выпустила защищенный смартфон с военным сертификатом.

Также сообщалось, что Xiaomi собирается выпустить новый складной смартфон в четвертом квартале 2021 года.

В свою очередь южнокорейская компания LG Electronics прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на таких секторах, как электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса.

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