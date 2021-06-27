Смартфон с экраном-браслетом: компания Samsung запатентовала новую разработку (ФОТО)

Корейская компания Samsung запатентовала новую разработку "два-в-одном": смартфон со съемным модулем, который превращается в браслет.
Об этом сообщает портал Notebook Check.
В частности, в верхней части нового смартфона размещен специальный съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона. Эту часть устройства можно отсоединить и образовать так называемый умный браслет.
При этом его можно сгибать вокруг запястья и носить, в частности, как фитнес-браслет.
Как предполагается, смартфоны формата "два-в-одном" с умным браслетом могут стать интересным и экономически выгодным решением в будущем.
Ранее компания Samsung выпустила защищенный смартфон с военным сертификатом.
Также сообщалось, что Xiaomi собирается выпустить новый складной смартфон в четвертом квартале 2021 года.
В свою очередь южнокорейская компания LG Electronics прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на таких секторах, как электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса.