В LG решили отказаться от производства смартфонов

Южнокорейская компания LG Electronics прекращает производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на таких секторах, как электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса.

Как сообщается на сайте компании, 5 апреля решение было одобрено советом директоров LG.

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В компании заявили, что производство мобильных телефонов планируется свернуть к 31 июля. Однако телефоны LG будут по-прежнему доступны для продажи.

"LG будет предоставлять сервисную поддержку и обновление программного обеспечения для клиентов существующих мобильных продуктов в течение периода времени, который зависит от региона. LG будет сотрудничать с поставщиками и деловыми партнерами на протяжении всего периода закрытия бизнеса мобильных телефонов", — говорится в сообщении.

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Основные технологии, разработанные в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, также будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам.

Ранее стало известно, что Samsung Electronics и LG Electronics работают над новым типом устройств под названием Cloud Top.

Это небольшие портативные экраны, к которым можно подключаться со смартфона и работать с документами или смотреть видео.

Напомним, в App store и Play Market появится новое приложение — LG Catalogue, которое поможет легко выбрать аудио-технику или телевизор по любым параметрам, а также получить онлайн-консультацию из ближайшего магазина.