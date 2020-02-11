LG собирается перезагрузить свой мобильный бизнес и выпустить весной новый флагман

Корейский промышленный гигант LG собирается представить свой новый флагман в линейке смартфонов. Об этом сообщает издание Endgaget.

Раннее ожидалось, что на ежегодной технологической конференции Mobile World Congress в Барселоне LG представит продолжение своей флагманской линейки G9. Но, во-первых, компания отказалась ехать в этом году на конференцию из-за коронавируса. Во-вторых, вообще точно неизвестно, когда будет представлена новая модель серии G. Вместо этого, весенним флагманом станет смартфон V60 ThinQ.

У телефона будет четыре основные камеры, четыре микрофона, разъем для наушников и батарея емкостью 5000 мА/ч.

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Также уже раньше было подтверждено, что диагональ экрана у смартфона составит 6,7 или 6,9 дюйма, внутри будет процессор Snapdragon 865 и поддержка 5G.

Фото: Twitter блогера Эвана Бласса

Флагманская серия G может быть совсем закрыта. Об этом писал еще в январе журналист издания Android Police Дэвид Раддок, опираясь на информацию от своих источников. В том числе, из-за того, что у телефонов серии V получается лучше конкурировать с серией Galaxy S от Samsung.

В последние годы LG столкнулась с финансовыми проблемами. В начале 2019 года компания сообщила об убытках в $72,5 млн. Во многом, причиной этому стало убыточное подразделение производства мобильных телефонов. Однако, выступая в начале 2020 года на CES, исполнительный директор LG Квон Бонг-Сок заявил, что мобильный бизнес в 2021 году станет прибыльным для компании.

LG полна решимости вернуться на рынок смартфонов в полную силу и реанимировать убыточный бизнес. Ради этого она даже готова пожертвовать серией G.