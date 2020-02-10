Ряд крупнейших компаний отменили участие в барселонской MWC-2020 из-за коронавируса

Mobile World Congress (MWC) с каждым днем теряет участников, которые отказываются приезжать на выставку. Причиной отказа посетить важное отраслевое мероприятие стали проблемы, вызванные эпидемией китайского коронавируса.

Первыми жертвами стали Ericsson и LG. Потом последовала примеру Nvidia. 10 февраля к ним присоединились другие крупные игроки технологического рынка: Sony и Amazon. Об этом пишет The Verge.

Все компании указывают причиной отсутствия — безопасность и опасение за здоровье.

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"Учитывая риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом, обеспечение безопасности наших коллег, партнеров и клиентов является нашей главной заботой", — написала Nvidia в своем блоге.

Решение Nvidia закладывает мину под все мероприятие — согласно информации издания The Verge, Nvidia была одним из главных спонсоров выставки. Она планировала провести около 10 сессий и круглых столов. Также планировалось, что компания откроет на выставке Инновационный центр AI Edge, который должен был знакомить посетителей с последними разработками в сфере искусственного интеллекта и 5G.

К счастью, не все компании отказываются от участия, а предпринимают специальные меры. Например, китайский телекоммуникационный гигант ZTE объявил, что отменяет свою пресс-конференцию. Хотя стенд с новыми устройствами от них все-таки будет присутствовать.

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Сотрудники Huawei, включая руководителей, докладчиков и обслуживающий персонал, будут вывезены за пределы Китая, как минимум, за 14 дней до начала самой выставки. Именно столько, по мнению экспертов, длится инкубационный период вируса. Об этом сообщает Wired.

Остальные участники выставки все еще обдумывают меры предосторожности и вообще саму перспективу участия в этой выставке.

Организатор MWC, компания GSMA, в своем заявлении отмечает, что эпидемия действительно создает помехи для участников и посетителей. Однако, конференция все равно пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля, как и планировалось. GSMA ожидает в этом году около 2800 участников.

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Сама GSMA также объявила о дополнительных мерах безопасности. Посетители из китайской провинции Хубэй, которая является центром вспышки эпидемии, не будут допущены на мероприятие. Остальные путешественники из Китая также должны будут продемонстрировать доказательства того, что они здоровы. Например, справку о состоянии здоровья, или печать в паспорте о том, что они находились за пределами Китая в течение 14 дней до начала мероприятия.

Кроме того, организаторы мероприятия запустят целую автоматизированную систему, которая будет дистанционно измерять температуру посетителей и участников Mobile World Congress.

Mobile World Congress — это одна из крупнейших выставок мобильной индустрии. Она проходит ежегодно с 1987 года в феврале. С 2006 года постоянное её местонахождение — Барселона, Испания. Зачастую, на ивентах MWC проходят премьеры Android-телефонов. Постоянный гость, компания Sony, каждый год представляет здесь свои новые смартфоны Xperia. Также в 2010 Microsoft в Барселоне впервые презентовала свою операционную систему для мобильных телефонов Windows Phone 7. Каждый год инновационная выставка собирает около 100 тысяч посетителей из 200 стран.