Смартфоны Xiaomi и Redmi оборудовали датчиками коронавируса

Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com.

По информации издания, теперь смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию "Радар вспышки" (Radar of Outbreak). Система выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности.

Данные для этого получают из официальных источников.

Кроме того, пользователи Xiaomi и Redmi уже могут через фирменный цифровой помощник проводить мониторинг в реальном времени за распространением опасного коронавируса.

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Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 9 февраля по местному времени, количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 37,198 тысячи человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.