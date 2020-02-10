IT и Телеком 1 час назад

Смартфоны Xiaomi и Redmi оборудовали датчиками коронавируса

Новая функция выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя

Смартфоны Xiaomi и Redmi оборудовали датчиками коронавируса Смартфоны Xiaomi и Redmi оборудовали датчиками коронавируса
Фото: MobiDevices

Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com.

По информации издания, теперь смартфоны Xiaomi и Redmi получили функцию "Радар вспышки" (Radar of Outbreak). Система выдает самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности.

Данные для этого получают из официальных источников.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме того, пользователи Xiaomi и Redmi уже могут через фирменный цифровой помощник проводить мониторинг в реальном времени за распространением опасного коронавируса.

Читайте также:
Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники

Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 9 февраля по местному времени, количество заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 37,198 тысячи человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом
В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом
У первого гражданина Украины диагностировали коронавирус
У первого гражданина Украины диагностировали коронавирус
Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники
Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат 9 млн грн инвестиций

  2. Цены на турецкие томаты в Украине за неделю упали почти на 40%

  3. На Банковой малый бизнес распродает свою продукцию из-за "драконовских" законов (ФОТО)

  4. В Минздраве рассказали о судьбе украинца, заразившегося китайским коронавирусом

  5. Миллиард долларов онлайн и миллионы евро инвестиций: год работы закона "О валюте"

Загрузка...