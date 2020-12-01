Компания LG запускает приложение LG Catalogue

Новое приложение LG Catalogue — это удобная альтернатива бумажному носителю, которая станет доступной в любом смартфоне. Мобильный каталог не только содержит подробную информацию обо всех моделях телевизоров или аудио систем, но и предлагает данные о магазинах-партнерах. Теперь каждый сможет легко выбрать для себя оптимальную модель и приобрести ее в своем регионе!

Современный цифровой формат каталога позволит пользователям знакомиться с новинками, и сравнивать характеристики существующих телевизоров по сходству или различиям. Больше не нужно серфить по разным интернет-ресурсам и путаться в данных: с новым приложением выбор будет прозрачным и уверенным.

Виртуальный Каталог телевизоров LG, который можно найти в App store и Play Market, будет содержать:

все модели телевизоров 2020 года и аудио систем;

характеристики и спецификации различных моделей техники;

перечень и адреса ближайших магазинов-партнеров;

кнопку связи для получения онлайн-консультаций.

Функционал приложения позволит фильтровать технику по ширине диагонали, разрешению или иным особенностям, чтобы сузить диапазон моделей с желаемыми параметрами. Это поможет сэкономить время и не пропустить ни одного привлекательного варианта.

Выбрали лучший телевизор или аудио, и ждете зарплаты? Добавьте в избранное! Ваше новое приложение сохранит результаты поиска и покажет их, когда вы будете готовы к покупке, или захотите продолжить ознакомление.

Новое приложение LG поможет не только легко выбрать, но и быстро купить модель, которая понравилась. Он содержит информацию обо всех магазинах-партнерах, которые реализуют технику LG. Более того, используя геолокацию, программа сама определит ваше местоположение, и предложит ближайшие торговые точки, где можно увидеть модели вживую, узнать о наличии или заказать быструю доставку домой.

Есть дополнительные вопросы? Узнать больше и купить технику можно, не выходя из дома! В приложении есть необходимые контакты промоутеров, с которыми можно связаться с помощью привычных мессенджеров (Viber или Telegram), и получить онлайн-консультацию эксперта ближайшего магазина. Новые времена требуют современных решений, и LG своевременно внедряет их через свое приложение.

Разработчики позаботились о том, чтобы использовать цифровой каталог можно было где угодно без помех. Достаточно просто сохранить его на свой смартфоне, и он будет доступен даже без интернета.

Приложение Каталог телевизоров LG станет маст хэв для поклонников техники LG, и будет полезным для тех, кто хочет познакомиться с качеством бренда!