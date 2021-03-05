Гаджеты 7 часов назад

Samsung выпустил защищенный смартфон с военным сертификатом

Galaxy XCover 5 выходит через четыре года после своего предшественника Galaxy XCover 4 и производитель очень постарался внести в него множество улучшений и обновлений

Источник фото: gadgets.ndtv.com Источник фото: gadgets.ndtv.com
Источник фото: gadgets.ndtv.com

Samsung Galaxy XCover 5 смотрится достаточно изящно как для защищенных смартфонов. Он удобен в использовании, поставляется со сменным аккумулятором, а сенсорный экран реагирует даже на нажатие в перчатках, сообщает Gadgets360.

Новый гаджет от корейского гиганта работает под управлением Android 11 и оснащен 5,3-дюймовым дисплеем HD + TFT с широкими рамками по периметру.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Samsung Galaxy XCover 5 оснащен восьмиядерным процессором Exynos 850 SoC, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится одна 16-мегапиксельная камера с объективом f/1.8, на передней панели — 5-мегапиксельная камера с объективом f/2.2.

Читайте также:
Realme выпускает на рынок самый мощный в мире смартфон — СМИ

Подключение гаджета происходит через порт USB Type-C с разъемами Pogo pin для быстрой зарядки и NFC. Датчики: акселерометр, датчик приближения, геомагнитный датчик, датчик внешней освещенности и гироскоп. В смартфон встроена функция распознавания лиц. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Размеры телефона — 147,1x71,6x9,2 мм.

Samsung Galaxy XCover 5 обладает степенью защиты от воды и пыли IP68 и имеет сертификат MIL-STD810H. Samsung заявляет, что Galaxy XCover 5 выдерживает падение с высоты до 1,5 метров и погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут.

Читайте также:
Apple работает над складным смартфоном — Bloomberg

Особенностью нового защищенного смартфона является клавиша XCover Key, которую можно запрограммировать для выполнения множества задач.

На европейский рынок Samsung Galaxy Xcover 5 выйдет с 12 марта. Ориентировочная цена гаджета — $455. Он будет поставляться в единственном цвете — черном.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Realme готова представить серию смартфонов X9: стали известны характеристики
Компания Realme готова представить серию смартфонов X9: стали известны характеристики
Компания Samsung презентовала несколько новых моделей телевизоров
Компания Samsung презентовала несколько новых моделей телевизоров
Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Чернигове
Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Чернигове
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада продлила срок установки счетчиков газа для населения до 2023 года

  3. На вокзале в Киеве поезд отрезал человеку ноги

  4. В Киеве хотят возродить пассажирские перевозки по Днепру

  5. "Рейтинг" включил в опрос Мураева и "Наших", показав падение Бойко и ОПЗЖ на третье место

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...