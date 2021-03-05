Samsung выпустил защищенный смартфон с военным сертификатом

Samsung Galaxy XCover 5 смотрится достаточно изящно как для защищенных смартфонов. Он удобен в использовании, поставляется со сменным аккумулятором, а сенсорный экран реагирует даже на нажатие в перчатках, сообщает Gadgets360.

Новый гаджет от корейского гиганта работает под управлением Android 11 и оснащен 5,3-дюймовым дисплеем HD + TFT с широкими рамками по периметру.

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Samsung Galaxy XCover 5 оснащен восьмиядерным процессором Exynos 850 SoC, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится одна 16-мегапиксельная камера с объективом f/1.8, на передней панели — 5-мегапиксельная камера с объективом f/2.2.

Подключение гаджета происходит через порт USB Type-C с разъемами Pogo pin для быстрой зарядки и NFC. Датчики: акселерометр, датчик приближения, геомагнитный датчик, датчик внешней освещенности и гироскоп. В смартфон встроена функция распознавания лиц. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Размеры телефона — 147,1x71,6x9,2 мм.

Samsung Galaxy XCover 5 обладает степенью защиты от воды и пыли IP68 и имеет сертификат MIL-STD810H. Samsung заявляет, что Galaxy XCover 5 выдерживает падение с высоты до 1,5 метров и погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метров на срок до 30 минут.

Особенностью нового защищенного смартфона является клавиша XCover Key, которую можно запрограммировать для выполнения множества задач.

На европейский рынок Samsung Galaxy Xcover 5 выйдет с 12 марта. Ориентировочная цена гаджета — $455. Он будет поставляться в единственном цвете — черном.