Гаджеты 1 час назад

Какие функции Apple Watch способны упростить жизнь?

Коннект умных часов с Айфоном избавляет от необходимости часто держать последнее устройство в руке

Какие функции Apple Watch способны упростить жизнь? Какие функции Apple Watch способны упростить жизнь?
PR-материал

С развитием технологий привычное течение жизни меняется в лучшую сторону. Многие рутинные задачи на себя берут умные устройства, такие как Apple Watch. Кроме выполнения базовой функции брендовые девайсы способны упростить контроль за состоянием здоровья и сократить необходимость брать в руки смартфоны при условии их синхронизации. Чем еще примечательны умные часы Эпл, расскажем в статье. 

Apple Watch — залог вашего комфорта в любой ситуации 

Основное предназначение часов реализовано компанией Эпл в лучшем виде — на экран можно вывести не только точное время, но и дату, а также другую необходимую информацию. Делается это при помощи функции Always On Display. 

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Кроме нее устройства поддерживают и дополнительные опции. Например, оригинальные Apple Watch 6 способны выполнять роль:

  • пульсоксиметра; 
  • шагомера; 
  • барометра; 
  • акселерометра; 
  • компаса и прочих устройств. 

С помощью датчика сердечного ритма, встроенного в Apple Watch, можно контролировать состояние своего здоровья во время активного отдыха или занятий спортом. Смарт-часы способны заменить персонального тренера благодаря грамотно подобранному программному обеспечению. Такая функция позволяет не зависеть от места и времени проведения занятия, а приступать к нему, когда и где удобно. 

Какие возможности открывает синхронизация Apple Watch со смартфоном?

Коннект умных часов с Айфоном избавляет от необходимости часто держать последнее устройство в руке. Намного проще совершать звонки и принимать входящие вызовы, нажав на экран Apple Watch. Кроме того, синхронизация с Айфоном позволяет:

  • легко делать селфи; 
  • быстро читать входящие сообщения и уведомления из приложений, а также реагировать на них. 

Функциональность устройства зависит от серии продукта. Например, есть модели, разработанные специально для спортсменов (Series 3), поэтому пользователям доступны кольца активности, позволяющие мониторить и анализировать совершаемые движения. Своевременные уведомления помогают оставаться в форме.

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