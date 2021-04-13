Транспорт 1 час назад

Huawei инвестирует в производство электромобилей $1 млрд

Инвестиции в производство электрокаров позволят техногиганту конкурировать с Tesla и Xiaomi

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайская технологическая компания Huawei намерена инвестировать в исследования беспилотных автомобилей и электрокаров $1 млрд.

Как сообщает Bloomberg, инвестиции в этот проект позволят техногиганту конкурировать с Tesla и Xiaomi.

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По словам главы компании Эрика Сю, на сегодняшний день технологии Huawei в направлении электрокаров позволяют автомобилям преодолевать расстояние более тысячи километров без вмешательства человека.

В настоящее время Huawei проводит переговоры с тремя китайскими производителями: BAIC Group, Chongqing Changan Automobile Co. и Guangzhou Automobile Group Co. В партнерстве с одним из них компания запустит производство своего автомобиля.

"В Китае ежегодно добавляется 30 млн автомобилей, их количество продолжает расти. Даже в случае, если мы не будем выходить на рынок за пределами Китая, мы можем заработать в среднем 10 000 юаней с каждого автомобиля, проданного в Китае. Это уже очень большой бизнес для Huawei", — отметил Сю.

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По мнению аналитиков, только в этом году продажи электрокаров в Китае могут вырасти на 50%. Это связано с тем, что потребители переходят на "зеленые" автомобили, а затраты на их производство снижаются.

стоит отметить, что информация о планах Huawei в отношении производства электромобилей появилась в феврале. Тогда сообщалось, что некоторые модели компания может выпустить уже в 2021 году.

Напомним, китайский производитель смартфонов Xiaomi намерен производить электромобили под собственным брендом.

При этом, производство планируется организовать на заводе крупнейшего в Китае производителя грузовиков Great Wall

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