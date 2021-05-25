IT и Телеком 1 час назад

Китайская Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android

Запуск новой HarmonyOS ожидается уже 2 июня

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайская компания Huawei 2 июня 2021 года запустит собственную операционную систему Harmony.

Из-за санкций США Google запретили оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов компании, сообщает Reuters.

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Предполагается, что использование собственной операционной системы позволит Huawei стать независимой от Android, разработки Google.

Известно, что вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.

В то же время отмечается, что представление новой HarmonyOS только частично сможет смягчить последствия санкций 2019 года, лишивших Huawei доступа к американским технологиям.

Указано, что некогда крупнейший производитель смартфонов в мире сейчас располагается на 6 месте с рыночной долей 4% по итогам первого квартала.

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Напомним, китайский техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации — в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.

Как известно, Huawei запустила тестирование HarmonyOS 2.0 для разработчиков еще в конце 2020 года. Мобильная сборка поддерживает Android-приложения.

Кроме этого, система внешне напоминает Android с оболочкой EMUI. В основном изменения пока касаются ядра и внутренней части ОС.

Ранее сообщалось, что китайский производитель смартфонов Huawei планирует выпустить стабильную версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 уже в апреле 2021 года.

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