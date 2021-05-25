Китайская Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android

Китайская компания Huawei 2 июня 2021 года запустит собственную операционную систему Harmony.

Из-за санкций США Google запретили оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов компании, сообщает Reuters.

Предполагается, что использование собственной операционной системы позволит Huawei стать независимой от Android, разработки Google.

Известно, что вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также — доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.

В то же время отмечается, что представление новой HarmonyOS только частично сможет смягчить последствия санкций 2019 года, лишивших Huawei доступа к американским технологиям.

Указано, что некогда крупнейший производитель смартфонов в мире сейчас располагается на 6 месте с рыночной долей 4% по итогам первого квартала.

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Напомним, китайский техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации — в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.

Как известно, Huawei запустила тестирование HarmonyOS 2.0 для разработчиков еще в конце 2020 года. Мобильная сборка поддерживает Android-приложения.

Кроме этого, система внешне напоминает Android с оболочкой EMUI. В основном изменения пока касаются ядра и внутренней части ОС.

Ранее сообщалось, что китайский производитель смартфонов Huawei планирует выпустить стабильную версию собственной операционной системы HarmonyOS 2.0 уже в апреле 2021 года.