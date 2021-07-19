"Прорывы в медицине, науке и АПК сделаны благодаря искусственному интеллекту", — Vodafone

Люди часто задают себе вопрос, смогут ли технологии на базе искусственного интеллекта заменить человеческий труд? Что будут делать люди, если всю работу будут выполнять роботы? Многих людей эти мысли настораживают, однако, если посмотреть на разработки последних лет, то самые большие прорывы в медицине, науке и других сферах реализованы благодаря искусственному интеллекту.

На GET Business Festival директор по продажам и абонентскому обслуживанию "Vodafone Украина" Евгений Булах рассказал о современных технологиях и искусственном интеллекте, которые уже внедрены в сфере медицины, биотехнологиях, агро и экологии.

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"Каждый день мы соприкасаемся с искусственным интеллектом, так как все сервисы, которыми мы пользуемся созданы на базе искусственного интеллекта", — подчеркнул Евгений Булах.

По его мнению основные перевороты в медицине, агро и экологии будут осуществлены благодаря искусственному интеллекту. Булах считает, что биотехнологии и агро имеют глубокий, ресурсный и интеллектуальный потенциал в нашей стране. А экология, из-за глобального потепления, стала настоящей проблемой человечества, которая будет решаться тоже с помощью искусственного интеллекта.

Евгений Булах привел в пример несколько кейсов мировых компаний, а также разработки, которые были осуществлены совместно с Vodafone для улучшения жизнь людей.

Медицина и биотехнологии

С 2016 года компания Vodafone совместно с Ekzo Bionics (Калифорния) разработали решение, которое помогает людям восстановиться после инсультов, аварий и травм спинного мозга. Благодаря экзоскелету с датчиками, которые передают информацию в базу данных, а искусственный интеллект анализирует ее для врачей, чтобы понять, как проходит реабилитация. На сегодняшний день к этой базе данных подключены 40 реабилитационных центров по всему миру, а срок реабилитаций сократился на 30%.

Еще один пример технологического решения на базе искусственного интеллекта — это умный пластырь в виде датчика SeizeIT, который крепится на тело спортсмена и собирает данные его показателей в режиме реального времени. В случае, если здоровью человека есть какая-либо угроза для жизни, датчик об этом оповещает.

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Также многие знают выдающегося физика Стива Хокинга, который болел редкой болезнью — боковой амиотрофический склероз. Так, компания Intel специально для него разработала синтезатор речи, которым он управлял кончиками пальцев, затем мышцами лица. Позже этот синтезатор речи управлялся движениями сетчатки глаза, когда пальцы и мышцы перестали работать. Сегодня искусственный интеллект помогает предугадывать диагноз этой болезни и может сообщить о болезни даже когда симптомы не начали проявляться.

Еще одно уникальное решение было разработано компанией Илона Маска Neuralink, которая занимается разработкой мозговых имплантатов и станут интерфейсом для сверхбыстрой взаимодействия между мозгом человека и электронным устройством. Данная технология на сегодняшний день может восстановить парализованного человека.

Булах также отметил разработку Vodafone Foundation — приложение DreamLab, которое использует вычислительную мощность смартфонов для анализа сложных данных, пока их владельцы спят, а также для ускорения исследований рака и коронавируса.

Компания DeepMind (AI подразделение Google) также совершила технологический прорыв в прогнозировании сворачивания белков. Более 50 лет ученые пытались найти формулу прогнозирования сворачивания белков, но все было безрезультатно. На сегодняшний день благодаря искусственному интеллекту всего за несколько часов программа анализирует структуру белка, что дает возможность более правильно подобрать лечение.

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Агротехнологии

В агро секторе уже давно используется искусственный интеллект. Евгений Булах выделил несколько технологических разработок, которые используются в аграрном секторе. Так, калифорнийские ученые создали робота Dogtooth technologies, который используя компьютерное зрение находит на кустах ягоды, определяет их спелость и собирает ее без повреждений. Также искусственный интеллект помогает вырастить хороший урожай анализируя состояние и состав почвы, подбирая время для посева растений.

Однако на урожайность влияет не только погода. Например, сервис Kuzi на базе искусственного интеллекта помогает бороться с саранчой, вредителями и заболеваниями растений, из-за которых в сезон фермеры теряют часть урожая.

Экология

В 2016 году компания Vodafone в Англии запустила проект Carbon free bristol, целью которого является сохранение экологии. Суть проекта в глобальной перестройке города, когда в городе весь транспорт был заменен на экологически чистый, активно начали устанавливать солнечные батареи и тд. Программа постоянно мониторит экологическую ситуацию, влияние инфраструктуры и деятельности человека на загрязнение воздуха. Технология предотвращает данные негативные факторы и помогает устранить их. Разработка carbon free bristol в 2020 году помогла сократить выбросы СО2 на 71%, а к 2030 году сделает их минимальными.