В Минцифры на GET Business Festival рассказали о будущих Центрах предпринимательства

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на GET Business Festival, который проходит 14 июля в Pochayna Event Hall, рассказала, что Министерство цифровой трансформации планирует в этом году открыть от 7 до 15 Центров поддержки предпринимательства.

Она отметила, что сегодня подобные Центры открываются в каждом городе Украины при поддержке бизнеса, который понимает необходимость в поддержке МСБ. Так, например, первый центр открыли в Харькове в 2020 году при поддержке компаний Visa и Huawei.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"В каждом центре есть стандартизированные процессы — начиная от одинакового интерьера и экстерьера, заканчивая одинаковыми процессам в команде. Все Центры администрируются некоммерческими общественными организациями, которые являются локальными организациями каждого региона. Соответственно, все центры предоставляют 70% услуг бесплатно — это консультации, мероприятия, воркшопы, мастер классы", — говорит Ионан.

По словам замминистра, остальные 30% услуг — коммерческие услуги, деньги от которых идут на оплату аренды и зарплаты сотрудников. При этом харьковский центр в прошлом году, при условии четырех месяцев локдауна, посетили больше десяти тысяч раз. Центр в Николаеве открылся при поддержке двух общественных организаций, одной из которых выступила Ассоциация финансовых компаний Украины.

"Пока строится большой центр в Черкассах, который будет открыт в следующем году, и там же готовится формат консультационного стенда. Беспрецедентный случай, про который не устаю повторять, — Одесса. Там центр был открыт в июне, и руку к нему приложили 15 локальных бизнесов, включая девелоперские компании, рестораны и салоны красоты. Это один из лучших примеров, про который мы рассказываем абсолютно всем. В этом году мы планируем открыть от 7 до 15 таких центров — Ужгород, Полтава, Кривой рог, Кременчуг, Тернополь, Львов, Запорожье. Идея такова, что такие центры должны быть в каждом городе страны с населением не меньше 50 тысяч человек", — подытожила Валерия Ионан.

Отметим, что GET Business Festival проходит 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. Своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.