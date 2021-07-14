Ионан из Минцифры анонсировала на GET Business Festival новые функции в "Дія.Бізнес"

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан на GET Business Festival, который проходит 14 июля в Pochayna Event Hall, рассказала, как в ближайшее время изменится портал "Дія.Бізнес".

Она напомнила, что на портале уже сегодня доступно больше 60 бесплатных консультаций для тех, кто хочет открыть собственное дело, и уже действующих предпринимателей. При этом речь не о консультациях, как работать с государственными органами, а об услугах по фандрайзингу, экспорту и маркетингу.

"Мы видим, что это пользуется спросом — люди в небольших регионах не имеют широкого выбора, как предприниматели в больших городах. Помимо этого есть большой экспортный портал, где можно понять, как начать экспортировать или как наладить систему экспорта", — отметила Ионан.

Она подчеркнула, что "Дія.Бізнес" — живой портал и обновляется каждую неделю и даже каждый день. При этом замминистра анонсировала несколько новых модулей, которые появятся на портале уже в этом году.

"Во-первых, появится маркетплейс финансовых продуктов. Во-вторых — платформа импорт-инвестирования, которая позволит предпринимателям малого бизнеса находить внутренних и внешних инвесторов. Появится также сорсинговая платформа, которая поможет украинскому бизнесу найти клиентов за границей. Кроме этого, портал будет переведен на английский, что фактически сделает возможным для тех, кто хочет сотрудничать с украинским бизнесом, найти себе партнеров в Украине", — подчеркнула Валерия Ионан.

Отметим, что GET Business Festival проходит 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. Своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.