GET Business Festival собрал в Киеве 3000 предпринимателей (ФОТО)

Около трех тысяч предпринимателей и 70 бизнес-практиков в среду, 14 июля, собрались в Pochayna Event Hall на GET Business Festival, организованный бизнес/медиа бюро ekonomikа+ и изданием Delo.ua. Задача экспертов, а также представителей малого и среднего бизнеса — обменяться опытом, обсудить дальнейшее развитие и найти правильные решения в кризисный период, когда весь мир находится в турбулентном состоянии.

Открыл фестиваль основатель холдинговой компании "UFuture", известный предприниматель Василий Хмельницкий, который поделился с участниками GET Business Festival правилами, которые позволят добиться успехов в современном мире. В частности, предприниматель рассказал о пяти главных условиях, которые позволят развить любое дело.

По словам Василия Хмельницкого, первое, что необходимо человеку, который хочет добиться успеха — поменять окружение и общаться с людьми, которые умнее, сильнее и более продвинутые.

"У меня есть строительное подразделение. Неплохой бизнес. В этом году я его планирую продать. Почему? Когда я общаюсь со строителями своего подразделения или конкурентов, мы говорим о кирпичах, цементе, бетоне. Сейчас, когда я с командой начал ездить по миру, мы начали общаться с ребятами, которые работают в Google, Apple, фондах. И когда они делятся своими знаниями, рассказывают, как будет выглядеть мир через 5-10, куда движется экономика — это меня драйвит. А строительство, хоть прибыльное, но мне сегодня уже не дает новых возможностей", — отметил основатель "UFuture".

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Второе, на что нужно обратить внимание — самообразование. Хмельницкий согласен с тем, что образовательный контент один из самых сложных для потребления и не всегда востребован широкой публикой, однако других вариантов, кроме самообразования нет.

Предприниматель рассказал, как он учится благодаря книгам: подчеркивает и выписывает важные вещи из каждой прочитанной книги, потом, на протяжении нескольких недель, перечитывает главные месседжи и пробует их пересказать И, наконец, 3-5% прочитанного пытается внедрить в свою жизнь. Хмельницкий признается, что с таким подходом в год успевает читать 6-7 книг, но зато использует полученную информацию по максимуму.

Не стоит, по словам Хмельницкого, забывать и об альтернативном мнении. Предприниматель согласен, что это не всегда комфортно, но признается — они лично потерял примерно 50% денег из-за того, что раньше не слушал альтернативного мнения. Поэтому при появлении новой идеи нужно найти людей, которые попытаются ее полностью "разбить"

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"Четвертая вещь — действия. Мы много учимся. У меня есть ребята, которые закончили по четыре университета, все время на всех форумах. Но так и не начинают действовать. Мы боимся действий, потому что это риски. Но даже если вы не получите результата, то получите опыт. Я скажу свою формулу. Должна быть мечта. После нее идет цель. Без цели мечта не сработает. Потом — действие. Потом — успех. А дальше что? Новая мечта. Она просто больше. И потом снова цель, действие, успех. И так до конца жизни", — заявил предприниматель в своем выступлении на GET Business Festival.

Последним пятым пунктом Хмельницкий назвал открытость. Он отметил, что ему и самому не очень нравится рассказывать о себе, своем бизнесе и секретах. Однако, как отметил спикер, если не делится своим опытом, то кто-то другой это сделает за вас.

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О том, что нынешний кризис может стать для многим окном возможностей рассказали президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне и фронтмен группы "беz ОГРАНИЧЕНИЙ" Сергей Танчинец. В частности, они вспомнили кейс организации онлайн-концерта в ангаре аэропорта "Борисполь". При этом Дыхне привел в пример событие из своей жизни, разделившее ее на "до" и "после".

"Моя точка невозврата — когда я возглавил аэропорт "Борисполь" в 2014-м. Перед нами стояли такие сложные задачи по трансформации проекту. Но мы справились благодаря преданной работе команды", — отметил он.

В свою очередь исполнительный директор ДТЭК и генеральный партнер фестиваля GET Business Festival Дмитрий Сахарук рассказал о главных драйверах прогресса в их секторе, которые сегодня существуют в мире. Одним из них, например, является декарбонизация — мир движется к парадигме возобновляемой энергии и все Европа готовится к "зеленому переходу", а объемы солнечной и ветряной генерации электричества стремительно растут.

"Следующий тренд, без которого невозможно представить все больше и больше сфер нашей производственной жизни — диджитализация. У нас есть примеры, когда мы работаем над цифровой шахтой, цифровой ТЭС, цифровым месторождением. У нас есть Wi-Fi на глубине 500 метров. Это направление — основа конкурентного существования сегодня", — отметил Сакахрук.

Также рассказал он и о необходимости децентрализации, ведь все меньше и меньше мир полагается на централизованные источники энергии. Он сравнил существовавшую ранее модель и нынешнюю. Так, еще совсем недавно строилась большая станция и уже от нее распределялась электрическая энергия к потребителям.

"Сейчас люди являются и потребителями, и производителями одновременно. В дальнейшем мир будет все меньше и меньше зависеть от центральных источников энергии. К этому движутся все страны", — говорит представитель ДТЭК.

Закончил Сахарук свое выступление вопросами перехода к новым бизнес-моделям, которые строятся на открытости, инновациях и партнерстве. Он подчеркнул, что традиционных бизнес-моделей конечный потенциал и для создания чего-то нового нужно выходить за их рамки. Только через инновации возможно сохранять позиции на рынке

"Нельзя рассчитывать, что ты соберешь в компании все возможные знания. Они появляются только когда конкурируешь с партнерами из разных сфер. Поэтому новые бизнес-модели создаются, как правило на стыке разных традиционных моделях. Если ты сидишь в одной парадигме, то допустить, что ты придумаешь что-то новое практически невозможно. Открытость — залог конкурентных преимуществ и роста", — подытожил Сахарук.

Кроме хедлайнеров GET Business Festival своим успешным бизнес-опытом поделятся еще несколько десятков бизнес-практиков, среди которых СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие. Подробности и регистрация по ссылке.