Что такое Кайдзен и чему может научить опыт японских компаний украинский бизнес

Кайдзен — это японская философия или практика, которая направлена на непрерывное совершенствование процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления. На первый взгляд непростое объяснение на самом деле базовых и важнейших постулатов в развитии и существовании любого бизнеса.

"В нашей компании процесс внедрения займет не один год, а работа по принципу совершенствования процессов будет продолжаться непрерывно, — отмечает Александр Соколов, основатель сети онлайн-ресторанов SMILEFOOD. — Меня лично вдохновил успешный опыт Toyota, которая сегодня является одним из мировых лидеров по продаже автомобилей. Изучив историю их становления, я обратил внимание на Кайдзен".

Модель менеджмента Кайдзен используют такие успешные корпорации как Nissan, Canon, Honda, Komatsu, Matsushita, та же Toyota и другие.

В Украине SMILEFOOD стал первой и пока единственной компанией в своем сегменте, получившей грант от Европейского банка реконструкции и развития на внедрение этой системы.

Теперь руководство компании каждый месяц проходит в Kaizen Institute Ukraine обучение одного из модулей системы, а затем внедряет его в рабочие процессы.

ТОП-менеджеры компании отмечают первые результаты от внедрения такой системы менеджмента.

Елена Высоцкая, руководитель отделения квалификации: "В первую очередь он повлиял на наше видение, то как сейчас мы смотрим на те или иные вещи. Я с коллегами отмечаю то, что ранее мы не обращали внимание на очевидные вещи, сейчас мы смотрим на них словно "другими глазами".

Дмитрий Ланевский, руководитель отделения производства и доставки: "Уже после первых модулей мы улучшили свои умения организовывать рабочие места для повышения производительности и уменьшения усталости сотрудника. Например, мы переставили оборудование рисовара и сэкономили 6 км его перемещений во время смены. Сначала мы всё практикуем на одном пилотном объекте, в дальнейшем планируем реализацию практики на все объекты. Для меня лично, это помогло объяснить многое, как в работе, так и улучшить организацию и порядок в личной жизни".

Валерия Доненко, руководитель отделения построения: "Кайдзен уже дал один из мощных инструментов по мотивации сотрудников. Это позволило обеспечить сотрудников системой поощрений, которая сделает их более лояльными. Также, мы проработали систему повышения вовлеченности сотрудников, чтобы "сделать каждого сотрудника счастливым на работе".

Михаил Савелич, директор по маркетингу: "У нашего отделения появилась своя X-матрица и четко сформулированные задачи по ней. Больше свободы и ответственности теперь на начальниках отделов. Следуя философии Кайдзен, задачи начальникам поставлены верхнеуровнево. Таким образом путь решения остается за ними. На уровне руководителя остались вопросы ресурсов для выполнения этих задач и KPI".

"Мы собираемся построить "украинскую Toyota" в сфере производства еды", — поясняет планы компании Александр Соколов.

Детальнее об опыте SMILEFOOD по внедрению системы Кайдзен Александр Соколов поделится с участниками большого фестиваля для малого и среднего бизнеса GET Business Festival 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. А вместе с ним своим успешным бизнес-опытом поделятся еще 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие. Подробности и регистрация по ссылке.