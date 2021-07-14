Из-за Евро-2020 продажи корвалола выросли на треть, — Шимкив на GET Business Festival

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив во время своего выступления на GET Business Festival, который проходит 14 июля в Pochayna Event Hall, рассказал о цифровизации и как она влияет на бизнес.

Шимкив подчеркнул, что в современном мире взрослые и дети используют социальные сети, которые очень эффективны для бизнеса.

"Современные тренды — Instagram, TikTok и другие приложения. Это уникальный способ продвижения продукта и компании. Например, во время Евро-2020 в социальных сетях люди обсуждали игру сборной Украины и что им помогал корвалол во время просмотров матчей. За неделю обсуждений сборной Украины и корвалола в социальных сетях дало возможность увеличить продажи корвалола на более чем 32%", — отметил Шимкив.

По его словам облачные технологии везде и масса людей ежедневно ими пользуется, однако до сих пор не весь бизнес их применяет. Например, компания "Дарница" использует только облачные решения ICloud, чтобы все данные и документы хранились в одном месте. Также он добавил, что важно использовать Business Analytics, чтобы 24/7 знать показатели работы бизнеса.

Немаловажна и персональная продуктивность. В больших организациях люди не могут одновременно работать над одним документом, поэтому тут важно использовать цифровые технологии, которая дает возможность последовательно выполнять задачи и работать со всеми файлами и документами.

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Шимкив добавил, что нельзя упускать возможность использования инновационных решений, которые сейчас доступны везде. Очень много людей запускают массу стартапов, которые будут полезны вашему бизнесу. Например, программы для аналитики, просчетов и прочего.

"Цифровизация дает возможность посмотреть на мир другими глазами. Инновации это об изменениях и их нужно использовать", — подытожил он.

Отметим, что GET Business Festival проходит 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. Своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие. Подробности и регистрация по ссылке.