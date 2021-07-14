Общество 30 минут назад

Не стоит относиться к мотивации, как к связке ключей, — Салем на GET Business Festival

По словам ресторатора, актера и шоумена, он готов пожертвовать собой в любой момент ради будущего

Даниэль Салем на GET Business Festival. Фото: Олег Гриценко/Delo.ua Даниэль Салем на GET Business Festival. Фото: Олег Гриценко/Delo.ua
Даниэль Салем на GET Business Festival. Фото: Олег Гриценко/Delo.ua

Ресторатор, актер, телеведущий и шоумен Даниэль Салем на GET Business Festival, который проходит 14 июля в Pochayna Event Hall, рассказал, как нужно верить, видеть и воплощать цели без преград.

Салем подчеркнул, что в 7 лет он понял, что хочет быть успешным. По словам шоумена, отец сказал ему, что он станет успешным, когда начнет "задыхаться" и искать воздух под названием "успех".

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Объяснил ресторатор и способы не потерять мотивацию. По его словам, нужно просто перестать к ней относиться "как к связке ключей, которые мы боимся потерять".

"Я должен быть готов в любой момент пожертвовать самим собой ради момента в будущем. Боль временна. Она может длиться секунду, минуту, день, год. Но она либо проходит, либо ты к ней привыкаешь. Но лучше, чтобы она действительно прошла. Когда что-то не получается, что мы говорим себе? Мы говорим, что это не мое, говорим, что нет времени. Но время принадлежит именно вам, и мы тратим больше времени на отмазку, чем на дела", — отметил Салем.

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Наконец, он признался, что не ходит в другие бары и рестораны. "К конкуренту я пойду только на похороны. Для меня не работает, когда ходишь и изучаешь другие рынки, мне это не надо", — подытожил ресторатор.

Отметим, что GET Business Festival проходит 14 июля в Киеве, в Pochayna Event Hall. Своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.

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