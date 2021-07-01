IT и Телеком 30 минут назад

AB InBev Efes внедрила технологию искусственного интеллекта: следит за остатком товара

Система Image Recognition распознает товары в торговых объектах с помощью компьютерного зрения

Фото: creativity.ua Фото: creativity.ua
Фото: creativity.ua

Компания AB InBev Efes внедрила технологию искусственного интеллекта Image Recognition по распознаванию товаров в торговых объектах с помощью компьютерного зрения.

Система позволяет в реальном времени следить за ключевыми показателями розничной торговли и экономить время сотрудников на осуществление торгового аудита, сообщает пресс-служба компании.

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Указано, что благодаря инновационному решению аудитору достаточно сфотографировать место продажи, а система самостоятельно распознает товар и его количество, даст развернутый анализ позиционирования бренда в точке и оценит эффективность работы торгового представителя.

Как отмечается, это позволяет и заказчику, и производителю на основе расширенной аналитики быстро реагировать на изменения рынка и оптимально планировать продажи.

"Мы уделяем огромное внимание инновациям, в частности, цифровизации и автоматизации бизнес-процессов и процессов продаж. Использование технологий компьютерного зрения и нейросетей для распознавания продукта — современная технология, которая хорошо себя зарекомендовала. Уже через три месяца после старта "пилота" мы смогли оценить эффективность автоматизации", — заявила директор по цифровой трансформации продаж AB InBev Efes Инга Паныч.

По ее словам, внедрение системы уже позволило сократить трудозатраты, благодаря чему сотрудники теперь могут больше внимания уделять непосредственной работе с клиентом, а компания получает данные о ситуации в режиме "здесь и сейчас" и оперативно реагирует на любые изменения.

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Известно, что на разработку проекта и завершение первого пилотного запуска "цифрового" мерчендайзинга потребовалось около 6 месяцев. Сегодня аналитический модуль Image Recognition использует уже около 80% аудиторов, а в ближайшее время пользоваться данной системой смогут и все аудиторы компании.

Ранее компания успешно внедрила систему расширенного анализа данных BrewRight, которая с помощью искусственного интеллекта анализирует транзакции и дает соответствующие сигналы сотрудникам отдела комплаенса. Если система ошибается, в алгоритмы вносятся соответствующие изменения, чтобы в будущем ошибка не повторялась.

Как известно, AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

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AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".

Напомним, в январе 2021 года компания AB InBev Efes Украина объявила о назначении Константина Кожанова на должность директора по продажам в канале Key Account.

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