Наука 50 минут назад

Американские ученые научились контролировать мысли с помощью мозговых имплантов

Новая технология может помочь пациентам, которые испытывают проблемы с контролем когнитивных функций мозга

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Исследователи из медицинской школы Университета Миннесоты разработали алгоритм контроля человеческого мышления при помощи мозгового импланта.

Как сообщается в научном журнале Nature, новая технология может помочь пациентам, которые испытывают проблемы с контролем когнитивных функций мозга.

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По информации издания, ученые провели эксперимент с мозговым имплантом и выяснили, что он может усиливать внешний контроль мышления.

Для этого они собрали группы из 12 добровольцев, ранее перенесших операцию на мозге для лечения эпилепсии и имеющих проблемы с когнитивными функциями.

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В результате исследования часть добровольцев отметила, что импульсы от алгоритма помогли им, в частности, облегчили симптомы тревоги.

Ученые считают, что их алгоритм можно использовать для лечения людей с тяжелыми расстройствами.

На сегодняшний день их разработка проходит масштабные клинические испытания, прежде чем его начнут массово использовать.

Перед этим в ВВС сообщали, что калифорнийские ученые создали мозговой имплант для борьбы с депрессией.

Напомним, весной 2018 года в университете Южной Калифорнии США разработали систему, которая улучшает память пациентам с нейродегенеративными заболеваниями на 37%.

Ранее нейронная сеть, разработанная китайским интернет-гигантом Alibaba, блестяще сдала тесты от Стэнфордского университета, впервые превзойдя результаты человека. 

Источник фото: Depositphotos

 

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